微软首席执行官表示可能在 Windows 12 中使用 Copilot AI 取代「开始」按钮

站长之家(ChinaZ.com) 10 月 26 日消息:在高通的 Snapdragon AI 活动中，微软 CEO 萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）与高通 CEO 克里斯蒂亚诺·阿蒙（Cristiano Amon）一同讨论了「下一代 AI PC」的潜力，并正式宣布了Snapdragon X Elite 芯片组的推出。

在活动中，纳德拉表示，「Copilot 就像是开始按钮」，它作为所有应用体验的协调者，帮助用户学习、查询和创建。然而，当前的实现还相当基础，缺乏所有 Windows 系统设置的能力。

此次活动中，除了 Snapdragon X Elite 芯片组的推出外，高通还做出了众多重要公告。纳德拉进一步在 Snapdragon 峰会的主题演讲中解释道：「Copilot 就像是开始按钮，它成为你所有应用体验的协调者。例如，我只需去那里表达我的意图，它要么将我导航到一个应用，要么将应用带到 Copilot 中，从而帮助我学习、查询和创建，我认为这完全改变了用户的习惯。」

目前，Windows 上的 Copilot 远远无法匹配 Windows 的开始按钮的体验。纳德拉关于 Copilot 的最新声明突显了该公司希望在 Windows PC 上通过 Copilot 功能实现的目标。

通过集成了专用神经处理单元（NPU）以处理 AI 工作负载的 Snapdragon X Elite 芯片组和 Intel 的 Meteor Lake 处理器的组合，微软可能会引入更多的 AI 重型功能到 Windows 中，从而有可能取代开始按钮。这

这些进步预计将在明年与 Windows 12 的传闻推出时一同展现。此外，除了 Snapdragon X Elite，Intel 的 Meteor Lake 处理器也将为处理 AI 工作负载提供专用的 NPU。因此，无论微软添加什么样的 AI 增强功能，都很可能适用于配备 Meteor Lake 芯片的 PC。

明年，我们将看到 Snapdragon X Elite 和 Meteor Lake 处理器的实际应用，这也是微软预计将推出下一代 Windows 的时间，传闻可能被命名为 Windows 12。

微软已经在 Windows 11 的「开始」按钮旁配备了 Copilot 功能，而微软过去也曾试图改变「开始」按钮的工作方式，因此，看到这种可能性的出现并不令人感到惊讶。

不过，在 Windows 12 中用 Copilot 取代「开始」按钮可能也不是个好主意，因为人们对微软操作系统的重大改变往往反应迟钝。不过，无论微软公司怎么做，纳德拉显然都将 Copilot 视为微软操作系统的未来，以及人们将如何使用它。

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