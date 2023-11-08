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研究警告:到2026年，AI训练数据可能告急

2023-11-08 16:31 · 稿源：站长之家

划重点:

1. 高质量数据对AI至关重要:强大、准确和高质量的AI算法需要大量高质量的数据来进行训练。

2. AI数据可能告急:研究人员预测，如果当前的AI训练趋势继续下去，高质量文本数据可能在2026年之前告急，而低质量的语言数据和图像数据也将在未来告急。

3. 解决数据短缺问题的方法:为了解决数据短缺问题，AI开发人员可以改进算法，更有效地利用已有数据。此外，他们可以使用AI生成合成数据来训练系统，以适应特定的AI模型。

站长之家（ChinaZ.com）11月8日 消息:随着人工智能（AI）达到巅峰，研究人员警告称，AI行业可能会面临训练数据告急的问题，这是强大AI系统的燃料。这可能会减缓AI模型的增长，特别是大型语言模型，并可能改变AI革命的轨迹。

为了训练强大、准确和高质量的AI算法，我们需要大量数据。例如，ChatGPT是基于570千兆字节的文本数据（大约3000亿字）进行训练的。类似地，stable diffusion算法(驱动许多AI图像生成应用，如DALL-E、Lensa和Midjourney)是基于包含58亿图像-文本对的LIAON-5B数据集进行训练的。如果算法的训练数据不足，将会产生不准确或低质量的输出。因此，训练数据的质量同样重要。低质量数据，如社交媒体帖子或模糊照片，容易获取，但不足以训练高性能的AI模型。

数据中心 超级计算机 (1)

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

AI行业一直在不断扩大数据集的规模，这就是为什么我们现在拥有高性能模型，如ChatGPT或DALL-E3。与此同时，研究显示，用于训练AI的在线数据库增长速度远远慢于AI所需的数据集。在去年发表的一篇论文中，一组研究人员预测，如果当前的AI训练趋势继续下去，我们将在2026年之前用尽高质量文本数据，而低质量的语言数据将在2030年至2050年之间耗尽，低质量的图像数据将在2030年至2060年之间告急。尽管AI有望在未来几年内更有效地利用已有数据来训练高性能AI系统，从而降低数据需求，但数据短缺问题仍需解决。

如何解决数据短缺问题?

虽然上述问题可能让一些AI爱好者感到担忧，但情况可能没有看上去那么糟糕。关于AI模型未来的发展，还有许多未知因素，但有一些方法可以解决数据短缺的风险。一种机会是让AI开发人员改进算法，使其更有效地利用已有数据。未来几年内，他们有望能够使用更少的数据和可能更少的计算能力来训练高性能AI系统，这也将有助于减少AI的碳足迹。

另一种选择是使用AI来生成合成数据以训练系统。换句话说，开发人员可以简单地生成他们需要的数据，以适应其特定的AI模型。已经有几个项目正在使用合成内容，通常是从数据生成服务中获取的，这将在未来变得更加普遍。

开发人员还在寻找在线空间以外的内容，如大型出版商和离线存储库中的内容。想象一下在互联网之前出版的数百万篇文本，如果以数字形式提供，它们可能为AI项目提供新的数据来源。例如，新闻集团（News Corp）是全球最大的新闻内容所有者之一，最近表示正在与AI开发人员洽谈内容交易。这些交易将迫使AI公司为训练数据付费，而他们迄今大多免费从互联网上获取数据。内容创作者已经抗议允许未经授权使用其内容来训练AI模型，一些公司如微软、OpenAI和Stability AI已被起诉。获得对其工作的报酬可能有助于恢复创意工作者和AI公司之间存在的一些权力失衡。

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