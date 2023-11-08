FTC就AI版权问题向美国版权办公室提出意见引发争议

划重点: 1. 📢 FTC就AI与版权提出意见:美国联邦贸易委员会（FTC）提交了一份罕见的文件，就AI与版权问题向美国版权办公室提出了意见，引发争议。 2. 🤖 AI潜在侵权与欺骗风险:FTC在文件中警告AI的发展可能导致侵犯版权和欺骗消费者，尤其担心AI能模仿艺术家的面孔、声音和表演，可能欺骗消费者。 3. ⚖️ 平衡版权与消费者保护:文章强调了版权与消费者保护法规之间的复杂相互关系，呼吁在AI发展中找到平衡，以维护消费者和创作者的权益。

站长之家(ChinaZ.com) 11月8日 消息:美国联邦贸易委员会（FTC）最近就人工智能(AI)与版权问题向美国版权办公室提出了一份不同寻常的文件，引发了广泛争议。这一罕见的举动引发了对FTC是否越界的争论，以及对长期以来的法律原则"公平使用"是否受到破坏的担忧。

FTC在其文件中警告称，AI的发展已经使潜在的版权侵权和消费者欺骗成为可能。FTC特别担心，生成AI可以模仿艺术家的面孔、声音和表演，而没有得到许可，从而可能欺骗消费者，使他们误以为某项作品的真正创作者是某位艺术家，而实际上是通过AI工具由其他人生成的。

此外，FTC还表达了对侵犯版权的担忧，指出AI系统在训练中使用了未经允许的“盗版内容”。FTC强调，当内容来源于具有盗版内容的来源时，可能引发法律问题，绕过了版权保护。

FTC在文件中还提到了一个最近的法庭案例，涉及对刮取内容进行AI系统训练的合理使用辩护。文件指出，尽管某些行为可能符合合理使用和版权法律，但在某些情况下，仍然可能违反联邦贸易委员会法案等消费者保护法律。

尽管FTC强调“没有AI免责权”，但它承诺将充分利用其权力范围，保护美国人免受涉及AI的欺骗和不公平行为的伤害。FTC法案禁止“不公平或欺骗行为或做法”，以及“不公平竞争方法”。

然而，一些批评者对FTC的举动提出了异议。Chamber of Progress首席执行官亚当·科瓦切维奇在接受VentureBeat采访时表示，“FTC的创立章程几乎没有提到版权问题”，并且版权问题一直是在法院审理的事情。他认为，FTC的声明，即符合版权的行为可能违反FTC法案，反映了主席丽娜·汗扩大FTC职权的努力。

亚当·科瓦切维奇还强调了在反垄断政策中的公平使用的作用，他表示，“公平使用是最早的反垄断政策。版权是一种垄断权利...具有颠覆潜力的各种初创企业将无法支付，这就是公平使用原则在这里的作用。”

这场争论凸显了版权与消费者保护法规之间的复杂相互关系，特别是在监管机构应对AI的迅速发展时。尽管FTC认为对生成模型影响的监管明确属于其使命范围，但一些利益相关者认为该机构正在越界。

要找到正确的平衡，需要对消费者福祉和创意激励在AI改变的市场中如何相互交织进行细致的法律分析。在法律界限仍然存在争议的情况下，公司应主动考虑未经授权使用版权源材料和误导性输出对消费者和创作者可能带来的潜在危害。在公众舆论中，尊重权利和防止欺骗的道德AI实践将有助于公司的发展。

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