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Luminance 的人工智能地完成了一份合同的谈判：没有人类参与其中

2023-11-08 14:36 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11 月 8 日消息:在法律科技领域取得突破性进展的英国人工智能公司 Luminance 宣布，其人工智能系统已能够完全自主地与另一 AI 系统进行合同谈判，无需任何人类介入。这是世界上的首次

法律，条规、法院

Luminance 开发的基于公司专有的大型语言模型（LLM）的 AI 系统能够自动分析和修改合同。LLM 是一种能够实现通用语言处理和生成的人工智能算法。

Luminance 的首席执行官及董事总经理 Jaeger Glucina 表示，公司的新 AI 旨在消除律师日常工作中大量的文书工作。Glucina 称，Autopilot「处理日常谈判，释放律师们的创造力用于更重要的地方，而不是被这类工作困扰」。

在接受 CNBC 采访时，她说：「这只是 AI AI 之间的谈判，从在 Word 中打开合同，一直到协商条款，然后发送到 DocuSign，现在都由 AI 处理，这不仅是受过法律训练的，我们已经谈到这一点非常重要，而且还懂得你的业务。」

与 Luminance 的类似 ChatGPT 的聊天机器人 Lumi 相比，Autopilot 功能要先进得多。Lumi 旨在更像是一名法律「副驾驶」，让律师可以查询和审查合同的某些部分，以识别任何潜在的风险和可能出现问题的条款。

Autopilot 可以独立于人类运行——尽管人类仍然能够审查过程的每一步，而且软件会记录 AI 所做的所有更改。

CNBC 在 Luminance 位于伦敦办公室的展示中亲眼目睹了该技术的实际操作。它的速度非常快。在几分钟内，条款被分析，更改被进行，合同得以最终确定。

在演示中，AI 谈判代表双方就一份保密协议（NDA）进行了来回讨论，一方希望另一方签署。Glucina 说，NDAs 在法律职业中是一个难题，不仅因为它们规定了严格的保密限制，还因为它们需要长时间的审查。

Luminance 的软件首先用红色突出显示有争议的条款。然后，AI 将这些条款更改为更合适的内容，并在整个进展过程中记录更改日志。AI 会考虑到公司在合同谈判中通常的偏好。

例如，NDA 建议合同期限为六年。但这违反了 Luminance 的政策。AI 认识到这一点，然后自动重写，将协议期限改为三年。

Glucina 表示，使用像 Luminance Autopilot 这样的工具比使用像 OpenAI 的软件更有意义，因为它专门针对法律行业，而像 ChatGPTDall-E Anthropic Claude 这样的工具更通用。

投资银行 Peel Hunt 上周在给客户的一份说明中也表达了相同的观点。他们认为，公司将利用特定领域和/或私有数据集（例如在业务过程中策划的数据），将通用的大型语言模型（LLMs）转换为特定领域的模型。

Luminance 没有披露购买其软件的具体费用。公司销售年度订阅计划，允许无限用户访问其产品，其客户包括科氏工业、日立 Vantara 以及咨询和法律公司。

Luminance 由剑桥大学的数学家于 2016 年创立，旨在提供法律文档分析软件，帮助律师提高工作效率。该公司使用基于 AI 和机器学习的平台处理大型、复杂和碎片化的法律文档数据集，使管理者能够轻松分配任务并跟踪整个法律团队的进度。

它由英国科技企业家 Mike Lynch 设立的风险投资基金 Invoke Capital、Talis Capital 和 Future Fifty 支持。

Lynch 是 Autonomy 公司的联合创始人，这是一个有争议的人物，他因欺诈指控面临从英国到美国的引渡。他于 2022 年从 Luminance 的董事会辞职，但他仍然是一个突出的支持者。

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