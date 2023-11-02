微软警告可能“限制”过度使用其生成式人工智能服务的用户

划重点: 微软更新了其在线服务条款和条件，警告“过量”使用其生成式人工智能服务的用户可能会受到访问限制。 更新后的条款没有明确说明“过度使用”和“限制”会持续多长时间，或者限制期间会发生什么。 微软可能会限制人工智能的使用，因为其人工智能架构存在瓶颈，需要节省成本。

站长之家(ChinaZ.com) 11月2日 消息:微软最近更新了其在线服务的条款和条件，其中警告称“过多”使用其生成式人工智能服务的用户可能会受到访问限制。这种新语言出现在11月1日微软法律术语的更新中，由许可观察者Cloudy With A Chance Of Licensing发现。

在名为“容量限制”的文件中，对过度使用 Microsoft Generative AI 服务可能会导致客户的访问被临时限制进行了描述。然而，该文件没有明确说明“过度使用” ”、“临时”限制会持续多长时间，或者在“限制”期间会发生什么。

微软的这一行动表明其人工智能架构可能存在瓶颈，需要节省成本。这可能意味着那些更新Windows以开始使用其AI Copilots的用户可能会受到性能下降的影响。这可能会阻止一些用户继续使用微软的人工智能服务，对微软来说这是一个糟糕的结果。这也可能是微软想保留一部分资源。

微软早前已经警告投资者，扩展其云人工智能将蕴藏大量资金。在10月24日的财报电话会议上，该公司首次披露2024年第四季度的资本支出达到112亿美元，其中一部分用于“扩展”我们的人工智能基础设施的投资”。该公司还指出，其利润将“被扩展基础人工智能设施将受到不断增长的需求的影响”。这是为人工智能提供动力所需的服务器和GPU价格昂贵，运营成本也非常高。

除了微软之外，其他人工智能公司也实施了一些限制。例如，OpenAI对其API进行了速率限制，以确保每个人都能公平地访问API。OpenAI还限制其免费套餐的访问，如果认为用户没有善意的话地面使用免费套餐，可能会收取标准费用或停止提供服务访问权限。

总的来说，微软的警告表明其人工智能架构存在瓶颈，需要节省成本。尽管微软没有明确说明限制的具体细节，但可能会影响一些用户对微软人工智能服务的使用。

（举报）