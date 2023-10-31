大佬们争论AI监管：吴恩达力挺开放，LeCun警告垄断

站长之家（ChinaZ.com）10月31日 消息:在一场关于AI监管的激烈辩论中，吴恩达、LeCun等知名AI专家就监管问题发表不同意见。

一方面，吴恩达支持开放性监管，他认为不合格的监管不如不监管，主张避免过度的政府干预。他对强制要求AI技术获得许可的政策提案持负面看法，认为这会限制创新。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

另一方面，LeCun和一些大佬认为，强监管可能引发巨头垄断问题，对AI产业造成不利影响。他们强调应更关注AI监管的负面影响，而不是虚构的末日场景。他们指出一些大型科技公司正在进行大规模的企业游说活动，试图影响监管政策，这可能阻碍AI技术的开源发展。

争议的焦点在于AI可能对人类未来构成威胁以及是否需要对AI技术进行强制监管。这一争论引发了广泛的关注，其中一些大公司试图通过游说来影响监管政策，而另一方认为强监管可能导致巨头垄断。

美国政府发布了人工智能技术行政命令，但存在担忧，因为该命令没有为失业或收入减少的工人提供具体保护。这场争论揭示了AI监管问题的复杂性，以及在技术发展和社会保护之间的权衡。

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