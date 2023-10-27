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2023年10月国产网络游戏版号公布 鸣潮、绝区零等在列

2023-10-27 08:20 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月27日 消息:国家新闻出版署发布10月份国产网络游戏审批信息，共87款游戏获批。

其中包括了，库洛游戏《鸣潮》、米哈游《绝区零》、网易《射雕》等在列。

序号名称申报类别出版单位运营单位文号出版物号时间
1幻想星球移动华东师范大学电子音像出版社有限公司上海任意门科技有限公司国新出审〔2023〕1731号ISBN978-7-498-12690-02023年10月25日
2青箱移动炫彩互动网络科技有限公司成都斧王网络科技有限公司国新出审〔2023〕1732号ISBN978-7-498-12691-72023年10月25日
3嘉谕魔方世界移动-休闲益智吉林音像出版社有限责任公司深圳市嘉谕科技有限公司国新出审〔2023〕1733号ISBN978-7-498-12692-42023年10月25日
4我是谜移动三辰影库音像出版社有限公司长沙希芽科技有限公司国新出审〔2023〕1734号ISBN978-7-498-12693-12023年10月25日
5我为歌狂之旋律重启移动互爱互动（北京）科技有限公司互爱互动（北京）科技有限公司国新出审〔2023〕1735号ISBN978-7-498-12694-82023年10月25日
6剑网3无界移动、客户端成都西山居世游科技有限公司成都西山居世游科技有限公司国新出审〔2023〕1736号ISBN978-7-498-12695-52023年10月25日
7射雕移动、客户端杭州盛迈通信技术有限公司杭州网易雷火科技有限公司国新出审〔2023〕1737号ISBN978-7-498-12696-22023年10月25日
8乱斗旋风移动福建电子音像出版社有限责任公司福州灵感互动科技有限公司国新出审〔2023〕1738号ISBN978-7-498-12697-92023年10月25日
9迷失岛4小屋实验移动、客户端江苏凤凰电子音像出版社有限公司上海胖布丁网络科技有限公司国新出审〔2023〕1739号ISBN978-7-498-12698-62023年10月25日
10心音计划移动上海科学技术文献出版社有限公司上海领音文化传播有限公司国新出审〔2023〕1740号ISBN978-7-498-12699-32023年10月25日
11启明幻歌移动广东海燕电子音像出版社有限公司广州恒坤互娱网络有限公司国新出审〔2023〕1741号ISBN978-7-498-12700-62023年10月25日
12星球制造指南移动上海电子出版有限公司上海电雨网络科技有限公司国新出审〔2023〕1742号ISBN978-7-498-12701-32023年10月25日
13我的武盟移动上海电子出版有限公司上海知朗网络科技有限公司国新出审〔2023〕1743号ISBN978-7-498-12702-02023年10月25日
14三国群英传:鸿鹄霸业移动江苏凤凰电子音像出版社有限公司淮安祖龙科技有限公司国新出审〔2023〕1744号ISBN978-7-498-12703-72023年10月25日
15硬核机甲启示移动、客户端浙江出版集团数字传媒有限公司火箭拳（北京）科技有限公司国新出审〔2023〕1745号ISBN978-7-498-12704-42023年10月25日
16了不起的修仙模拟器移动湖南快乐芒果互娱科技有限公司湖南快乐芒果互娱科技有限公司国新出审〔2023〕1746号ISBN978-7-498-12705-12023年10月25日
17奇异大陆移动湖北省扬子江影音有限责任公司广州冰狐网络科技有限公司国新出审〔2023〕1747号ISBN978-7-498-12706-82023年10月25日
18山河旅探移动、客户端上海声像电子出版社北京震宇翱翔文化创意有限公司国新出审〔2023〕1748号ISBN978-7-498-12707-52023年10月25日
19潮汐守望者移动、客户端上海文艺音像电子出版社有限公司上海沐瞳科技有限公司国新出审〔2023〕1749号ISBN978-7-498-12708-22023年10月25日
20黎明计划移动成都盈众九州网络科技有限公司广州市溢熙信息科技有限公司国新出审〔2023〕1750号ISBN978-7-498-12709-92023年10月25日
21完美星程移动方圆电子音像出版社有限责任公司海南热游信息科技有限公司国新出审〔2023〕1751号ISBN978-7-498-12710-52023年10月25日
22冒险寻宝然后打败魔王移动杭州渡口网络科技有限公司杭州熊和猫网络科技有限公司国新出审〔2023〕1752号ISBN978-7-498-12711-22023年10月25日
23凤影遮天移动上海双盟网络科技有限公司上海绚沙网络科技有限公司国新出审〔2023〕1753号ISBN978-7-498-12712-92023年10月25日
24香蕉斗恶龙移动深圳中青宝互动网络股份有限公司深圳金钟罩网络科技有限公司国新出审〔2023〕1754号ISBN978-7-498-12713-62023年10月25日
25源星战域移动广东音像出版社有限公司广州元游信息技术有限公司国新出审〔2023〕1755号ISBN978-7-498-12714-32023年10月25日
26圣斗士星矢:重生2移动上海蛙扑网络技术有限公司上海蛙扑网络技术有限公司国新出审〔2023〕1756号ISBN978-7-498-12715-02023年10月25日
27动物小岛移动辽宁电子出版社有限责任公司海南兆云信息科技有限公司国新出审〔2023〕1757号ISBN978-7-498-12716-72023年10月25日
28问鼎三国移动湖北省扬子江影音有限责任公司武汉积萃科技有限公司国新出审〔2023〕1758号ISBN978-7-498-12717-42023年10月25日
29火星总动员移动辽宁电子出版社有限责任公司广州米多多网络科技有限公司国新出审〔2023〕1759号ISBN978-7-498-12718-12023年10月25日
30水墨贪吃鱼移动-休闲益智宁波东海岸电子音像出版社有限公司南京掌电无限科技有限公司国新出审〔2023〕1760号ISBN978-7-498-12719-82023年10月25日
31烟雨逍遥移动河南羲和网络科技股份有限公司河南羲和网络科技股份有限公司国新出审〔2023〕1761号ISBN978-7-498-12720-42023年10月25日
32了不起!勇者移动深圳中青宝互动网络股份有限公司济南团谱信息技术有限公司国新出审〔2023〕1762号ISBN978-7-498-12721-12023年10月25日
33滨海小镇移动海南省电子音像出版社有限公司海南小火车网络科技有限公司国新出审〔2023〕1763号ISBN978-7-498-12722-82023年10月25日
34墨剑江湖移动苏州好玩友网络科技有限公司苏州沁游网络科技有限公司国新出审〔2023〕1764号ISBN978-7-498-12723-52023年10月25日
35三国志异闻录移动重庆华龙网集团股份有限公司上海鹿深科技有限公司国新出审〔2023〕1765号ISBN978-7-498-12724-22023年10月25日
36萌厨大冒险移动辽宁电子出版社有限责任公司重庆雪蝉科技有限公司国新出审〔2023〕1766号ISBN978-7-498-12725-92023年10月25日
37辟火英雄移动-休闲益智天津电子出版社有限公司吉林吉动盘古网络科技股份有限公司国新出审〔2023〕1767号ISBN978-7-498-12726-62023年10月25日
38乱斗狼人移动福建电子音像出版社有限责任公司北海共识网络科技有限公司国新出审〔2023〕1768号ISBN978-7-498-12727-32023年10月25日
39龙魂旅人移动上海触控科技发展有限公司上海紫舜信息技术有限公司国新出审〔2023〕1769号ISBN978-7-498-12728-02023年10月25日
40逐鹿移动湖北省扬子江影音有限责任公司北京真知新游科技有限公司国新出审〔2023〕1770号ISBN978-7-498-12729-72023年10月25日
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50临仙移动、客户端上海恺英网络科技有限公司上海欣烁网络科技有限公司国新出审〔2023〕1780号ISBN978-7-498-12739-62023年10月25日
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    豹变种草是一款基于AI的SEO内容自动化种草工具,能够帮助用户轻松获得全网搜索流量。该产品通过AI技术实现关键词智能挖掘、自动化内容生成、一键发布等功能,大大减少用户的操作成本。用户只需简单设置,即可获得持续产出的优质种草内容,从而快速拓展业务搜索流量。相比传统人工种草,该产品具有内容自动化、效率提升等优势。

    SEO 种草 内容营销

  • Moemate:AI驱动的虚拟陪伴助手

    Moemate是一个由AI驱动的虚拟陪伴助手,可以进行生动的对话,提供日常生活中的有价值的帮助,成为一个有趣和智能的助手,为你的生活带来乐趣。它可以进行随和的交谈,当你孤单或无聊时陪伴你。它也可以提供日常生活中的协助,比如提醒日程安排、搜索信息等。与Moemate的交互就像与一个有趣的朋友聊天一样。

    AI 聊天 虚拟助手

  • Prompt Joy:用于记录和测试LLM提示的MLops工具

    Prompt Joy是一个用于帮助理解和调试LLM(大语言模型)提示的工具。主要功能包括日志记录和分割测试。日志记录可以记录LLM的请求与响应,便于检查输出结果。分割测试可以轻松进行A/B测试,找出效果最佳的提示。它与具体的LLM解耦,可以配合OpenAI、Anthropic等LLM使用。它提供了日志和分割测试的API。采用Node.js+PostgreSQL构建。

    LLM AI MLOps

  • BoxAi:,一键使用桌面AI

    BoxAi是一个桌面AI助手,能够通过一键操作,帮助用户快速获取AI生成的内容。该产品具有强大的AI生成能力,可用于写作创作、图像处理、代码生成等多种场景,大大提高工作和生活效率。使用简单,无需编程基础,下载安装后即可使用。定价合理,定位大众用户。功能强大、易用性高是该产品的最大优势。

    AI 生产力工具 效率工具

  • Telesite:Teleiste能在10秒内快速搭建简单漂亮的网站

    Teleiste是一个免费的网站制作工具,使用人工智能可以在几秒钟内根据文本和图片生成完整的网站。它非常适合需要快速建站的用户,无需编程知识和设计经验,Teleiste就可以制作出适配移动设备的简洁美观的网站。它提供多种模板、拖拽式可视化构建器,非常容易上手使用。Teleiste还能和Telegram机器人无缝集成,为机器人提供网页展示。总的来说,Teleiste是一个功能强大且易于使用的免费快速建站工具。

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  • Innov8IQ:轻松创建专业案例研究，展示无限的视觉可能性

    Innov8IQ是一个简单易用的工具，提供了丰富的模板和布局供用户选择，帮助用户展示他们的UX设计过程和结果。用户可以根据自己的品牌和信息进行定制。团队成员可以实时协作，确保最终产品是团队的共同努力。内置的集成工具可以无缝地完成案例研究过程，从设计工具到项目管理工具，使案例研究的完成更快更容易。产品提供简单透明的定价计划，随着用户的需求增长而扩展。

    案例研究 UX设计 定制化

  • Arches AI:利用人工智能探索文档

    Arches AI 是一个完美的工具，利用人工智能来探索文档。只需上传您的 PDF 文档，即可向个性化的聊天机器人提问。

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  • Gifts Genie:AI 智能推荐礼物

    Gifts Genie是一款由 AI 驱动的应用程序，帮助您找到独特而贴心的礼物。只需告诉我们一些有关接收者兴趣的细节，我们将为您推荐完美的礼物。无论是巧克力爱好者、电影迷还是喜欢露营的人，我们都能为您找到最合适的礼物。

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  • DG1:是一个AI驱动的综合性网站与电商平台

    DG1是一个创新的AI驱动公司,提供一个全面的一体化平台,改革AI语音控制的网站与电子商务解决方案,以赋能数字景观中的企业,改变中小企业使用网络的方式来增长,降低成本,并使在线机会更接近他们。DG1带来智能的内容创作,简化网站管理,提供强大的营销工具,多渠道营销,先进的用户分析,以及语音助手等功能,助力企业实现数字化转型和获得持续增长。

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  • DebateDevil:免费创建账户，保存你的历史记录！

    DebateDevil是一个允许用户进行辩论的平台。用户可以免费创建账户，保存辩论历史记录。平台提供AI辩论功能，用户可以与AI进行辩论。DebateDevil旨在帮助用户测试他们的假设和信念。

    辩论 AI 平台

  • Aya:ChatGPT-based 语音助手

    Aya 是一款基于 ChatGPT 的语音助手。她可以像与普通人交谈一样与你对话。你可以向她提问，她会回答你。Aya 具有自然语言理解和生成能力，能够帮助用户解答问题、提供信息和进行对话交互。Aya 还可以通过语音回答问题，提供更便捷的使用体验。定价详细信息请参考官方网站。

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  • 多说:1对1 AI口语外教，雅思口语、写作提分神器

    多说是一款1对1 AI口语外教产品，主打雅思口语和写作提分。它提供智能练习和个性化提分服务，通过口语练习和作文纠错、润色以及提分建议来帮助用户提高雅思成绩。多说还提供AI模考评分功能，可以实时掌握备考进度。定价方面，请访问官方网站获取详细信息。

    雅思 口语 写作

  • Chat With Twitter Algorithm:与算法聊天，获取答案

    Chat With Twitter Algorithm是一个正在开发中的产品，可以与算法进行对话并获取答案。该产品的功能包括与算法进行实时对话、获取准确的答案等。它的优势在于可以通过与算法的交互来获取所需的信息，无需人工干预。该产品的定价和定位信息暂未公开。

    聊天 算法 人工智能

  • Zoho Sheet:提供功能强大的电子表格工具

    Zoho Sheet是一个在线电子表格工具,提供数据连接、开放式AI集成、主题模板等功能,使电子表格更智能、自动化。支持移动端使用,与Zoho生态系统深度集成,适合团队协作。

    表格处理 效率助手 智能表格

  • Teachify:AI助教,个性化教学辅助工具

    Teachify是一款针对教育工作者的智能助教工具。它能够帮助教师更高效地规划课程、设计个性化的作业。Teachify采用AI技术,可以根据每个学生的学习进度和能力,自动生成适合他们的练习。主要功能有:自动生成练习题、课程规划、学生进度跟踪等。优势在于大大减少教师的备课时间,使教学更加个性化。该产品定位K12阶段的教育工作者。

    教育 AI 个性化学习

  • LLime:基于LLM的企业智能工作助手

    LLime是一个基于大型语言模型的企业智能工作助手,可以为企业的各个部门提供定制化的AI助手,提升工作效率。它提供简单易用的界面,支持根据企业数据进行模型微调,确保模型精准适配企业需求。主要功能包括代码探索、数据分析、内容策略等,可以帮助开发者、管理者和市场人员的工作决策。该产品采用订阅制,根据部门和员工人数定价。

    生产力 LLM AI

  • Converso:通过对话学习语言

    Converso 是一个语言学习应用，通过对话帮助用户学习语言。它提供多样的对话场景，让用户在日常活动中练习语言。使用 Converso 的人工智能聊天机器人进行自然对话，随时解答语言问题，提供翻译、生词解释或句子措辞建议。Converso 适用于中级语言学习者，目前免费使用。

    语言学习 对话练习 人工智能

  • WriteMyCoverLetter:提供智能辅助服务

    WriteMyCoverLetter是一款集合多种智能功能的应用，可以提供语音识别、翻译、日程安排、提醒、笔记管理等功能。其优势在于高度智能化的算法和人工智能技术，能够快速准确地完成用户指令。定价根据用户选择的服务内容而定，提供免费和付费版本。

    智能助手 语音识别 翻译

  • decision note:AI 辅助决策协作工具

    decision note是一款 AI 辅助决策协作工具，它提供关键决策考虑因素，并推荐最佳选项。用户可以进行实时团队投票和正反分析，以增加透明度。决策结果可以存档并跟踪，以改进未来的决策。

    决策 协作 团队

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