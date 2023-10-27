2023年10月国产网络游戏版号公布 鸣潮、绝区零等在列

站长之家(ChinaZ.com) 10月27日 消息:国家新闻出版署发布10月份国产网络游戏审批信息，共87款游戏获批。
其中包括了，库洛游戏《鸣潮》、米哈游《绝区零》、网易《射雕》等在列。
|序号
|名称
|申报类别
|出版单位
|运营单位
|文号
|出版物号
|时间
|1
|幻想星球
|移动
|华东师范大学电子音像出版社有限公司
|上海任意门科技有限公司
|国新出审〔2023〕1731号
|ISBN978-7-498-12690-0
|2023年10月25日
|2
|青箱
|移动
|炫彩互动网络科技有限公司
|成都斧王网络科技有限公司
|国新出审〔2023〕1732号
|ISBN978-7-498-12691-7
|2023年10月25日
|3
|嘉谕魔方世界
|移动-休闲益智
|吉林音像出版社有限责任公司
|深圳市嘉谕科技有限公司
|国新出审〔2023〕1733号
|ISBN978-7-498-12692-4
|2023年10月25日
|4
|我是谜
|移动
|三辰影库音像出版社有限公司
|长沙希芽科技有限公司
|国新出审〔2023〕1734号
|ISBN978-7-498-12693-1
|2023年10月25日
|5
|我为歌狂之旋律重启
|移动
|互爱互动（北京）科技有限公司
|互爱互动（北京）科技有限公司
|国新出审〔2023〕1735号
|ISBN978-7-498-12694-8
|2023年10月25日
|6
|剑网3无界
|移动、客户端
|成都西山居世游科技有限公司
|成都西山居世游科技有限公司
|国新出审〔2023〕1736号
|ISBN978-7-498-12695-5
|2023年10月25日
|7
|射雕
|移动、客户端
|杭州盛迈通信技术有限公司
|杭州网易雷火科技有限公司
|国新出审〔2023〕1737号
|ISBN978-7-498-12696-2
|2023年10月25日
|8
|乱斗旋风
|移动
|福建电子音像出版社有限责任公司
|福州灵感互动科技有限公司
|国新出审〔2023〕1738号
|ISBN978-7-498-12697-9
|2023年10月25日
|9
|迷失岛4小屋实验
|移动、客户端
|江苏凤凰电子音像出版社有限公司
|上海胖布丁网络科技有限公司
|国新出审〔2023〕1739号
|ISBN978-7-498-12698-6
|2023年10月25日
|10
|心音计划
|移动
|上海科学技术文献出版社有限公司
|上海领音文化传播有限公司
|国新出审〔2023〕1740号
|ISBN978-7-498-12699-3
|2023年10月25日
|11
|启明幻歌
|移动
|广东海燕电子音像出版社有限公司
|广州恒坤互娱网络有限公司
|国新出审〔2023〕1741号
|ISBN978-7-498-12700-6
|2023年10月25日
|12
|星球制造指南
|移动
|上海电子出版有限公司
|上海电雨网络科技有限公司
|国新出审〔2023〕1742号
|ISBN978-7-498-12701-3
|2023年10月25日
|13
|我的武盟
|移动
|上海电子出版有限公司
|上海知朗网络科技有限公司
|国新出审〔2023〕1743号
|ISBN978-7-498-12702-0
|2023年10月25日
|14
|三国群英传:鸿鹄霸业
|移动
|江苏凤凰电子音像出版社有限公司
|淮安祖龙科技有限公司
|国新出审〔2023〕1744号
|ISBN978-7-498-12703-7
|2023年10月25日
|15
|硬核机甲启示
|移动、客户端
|浙江出版集团数字传媒有限公司
|火箭拳（北京）科技有限公司
|国新出审〔2023〕1745号
|ISBN978-7-498-12704-4
|2023年10月25日
|16
|了不起的修仙模拟器
|移动
|湖南快乐芒果互娱科技有限公司
|湖南快乐芒果互娱科技有限公司
|国新出审〔2023〕1746号
|ISBN978-7-498-12705-1
|2023年10月25日
|17
|奇异大陆
|移动
|湖北省扬子江影音有限责任公司
|广州冰狐网络科技有限公司
|国新出审〔2023〕1747号
|ISBN978-7-498-12706-8
|2023年10月25日
|18
|山河旅探
|移动、客户端
|上海声像电子出版社
|北京震宇翱翔文化创意有限公司
|国新出审〔2023〕1748号
|ISBN978-7-498-12707-5
|2023年10月25日
|19
|潮汐守望者
|移动、客户端
|上海文艺音像电子出版社有限公司
|上海沐瞳科技有限公司
|国新出审〔2023〕1749号
|ISBN978-7-498-12708-2
|2023年10月25日
|20
|黎明计划
|移动
|成都盈众九州网络科技有限公司
|广州市溢熙信息科技有限公司
|国新出审〔2023〕1750号
|ISBN978-7-498-12709-9
|2023年10月25日
|21
|完美星程
|移动
|方圆电子音像出版社有限责任公司
|海南热游信息科技有限公司
|国新出审〔2023〕1751号
|ISBN978-7-498-12710-5
|2023年10月25日
|22
|冒险寻宝然后打败魔王
|移动
|杭州渡口网络科技有限公司
|杭州熊和猫网络科技有限公司
|国新出审〔2023〕1752号
|ISBN978-7-498-12711-2
|2023年10月25日
|23
|凤影遮天
|移动
|上海双盟网络科技有限公司
|上海绚沙网络科技有限公司
|国新出审〔2023〕1753号
|ISBN978-7-498-12712-9
|2023年10月25日
|24
|香蕉斗恶龙
|移动
|深圳中青宝互动网络股份有限公司
|深圳金钟罩网络科技有限公司
|国新出审〔2023〕1754号
|ISBN978-7-498-12713-6
|2023年10月25日
|25
|源星战域
|移动
|广东音像出版社有限公司
|广州元游信息技术有限公司
|国新出审〔2023〕1755号
|ISBN978-7-498-12714-3
|2023年10月25日
|26
|圣斗士星矢:重生2
|移动
|上海蛙扑网络技术有限公司
|上海蛙扑网络技术有限公司
|国新出审〔2023〕1756号
|ISBN978-7-498-12715-0
|2023年10月25日
|27
|动物小岛
|移动
|辽宁电子出版社有限责任公司
|海南兆云信息科技有限公司
|国新出审〔2023〕1757号
|ISBN978-7-498-12716-7
|2023年10月25日
|28
|问鼎三国
|移动
|湖北省扬子江影音有限责任公司
|武汉积萃科技有限公司
|国新出审〔2023〕1758号
|ISBN978-7-498-12717-4
|2023年10月25日
|29
|火星总动员
|移动
|辽宁电子出版社有限责任公司
|广州米多多网络科技有限公司
|国新出审〔2023〕1759号
|ISBN978-7-498-12718-1
|2023年10月25日
|30
|水墨贪吃鱼
|移动-休闲益智
|宁波东海岸电子音像出版社有限公司
|南京掌电无限科技有限公司
|国新出审〔2023〕1760号
|ISBN978-7-498-12719-8
|2023年10月25日
|31
|烟雨逍遥
|移动
|河南羲和网络科技股份有限公司
|河南羲和网络科技股份有限公司
|国新出审〔2023〕1761号
|ISBN978-7-498-12720-4
|2023年10月25日
|32
|了不起!勇者
|移动
|深圳中青宝互动网络股份有限公司
|济南团谱信息技术有限公司
|国新出审〔2023〕1762号
|ISBN978-7-498-12721-1
|2023年10月25日
|33
|滨海小镇
|移动
|海南省电子音像出版社有限公司
|海南小火车网络科技有限公司
|国新出审〔2023〕1763号
|ISBN978-7-498-12722-8
|2023年10月25日
|34
|墨剑江湖
|移动
|苏州好玩友网络科技有限公司
|苏州沁游网络科技有限公司
|国新出审〔2023〕1764号
|ISBN978-7-498-12723-5
|2023年10月25日
|35
|三国志异闻录
|移动
|重庆华龙网集团股份有限公司
|上海鹿深科技有限公司
|国新出审〔2023〕1765号
|ISBN978-7-498-12724-2
|2023年10月25日
|36
|萌厨大冒险
|移动
|辽宁电子出版社有限责任公司
|重庆雪蝉科技有限公司
|国新出审〔2023〕1766号
|ISBN978-7-498-12725-9
|2023年10月25日
|37
|辟火英雄
|移动-休闲益智
|天津电子出版社有限公司
|吉林吉动盘古网络科技股份有限公司
|国新出审〔2023〕1767号
|ISBN978-7-498-12726-6
|2023年10月25日
|38
|乱斗狼人
|移动
|福建电子音像出版社有限责任公司
|北海共识网络科技有限公司
|国新出审〔2023〕1768号
|ISBN978-7-498-12727-3
|2023年10月25日
|39
|龙魂旅人
|移动
|上海触控科技发展有限公司
|上海紫舜信息技术有限公司
|国新出审〔2023〕1769号
|ISBN978-7-498-12728-0
|2023年10月25日
|40
|逐鹿
|移动
|湖北省扬子江影音有限责任公司
|北京真知新游科技有限公司
|国新出审〔2023〕1770号
|ISBN978-7-498-12729-7
|2023年10月25日
|41
|宠物大爆炸
|移动-休闲益智
|安徽新华电子音像出版社
|开心网网络科技（北京）有限公司
|国新出审〔2023〕1771号
|ISBN978-7-498-12730-3
|2023年10月25日
|42
|不可思议的刀剑与魔法
|移动
|海南省电子音像出版社有限公司
|海南尤达科技有限公司
|国新出审〔2023〕1772号
|ISBN978-7-498-12731-0
|2023年10月25日
|43
|锦鱼图
|移动、客户端
|天津电子出版社有限公司
|北京游亚科技有限公司
|国新出审〔2023〕1773号
|ISBN978-7-498-12732-7
|2023年10月25日
|44
|尤弥尔
|移动
|杭州润趣科技有限公司
|杭州非奇科技股份有限公司
|国新出审〔2023〕1774号
|ISBN978-7-498-12733-4
|2023年10月25日
|45
|奥赛斯战纪
|移动
|三辰影库音像出版社有限公司
|点点互动（北京）科技有限公司
|国新出审〔2023〕1775号
|ISBN978-7-498-12734-1
|2023年10月25日
|46
|牧场气息
|移动
|河北冠林数字出版有限公司
|石家庄萌物语科技开发有限责任公司
|国新出审〔2023〕1776号
|ISBN978-7-498-12735-8
|2023年10月25日
|47
|最后的勇者
|移动
|广州盈正信息技术有限公司
|广州光酷网络科技有限公司
|国新出审〔2023〕1777号
|ISBN978-7-498-12736-5
|2023年10月25日
|48
|恐龙迷你公园
|移动-休闲益智
|吉林音像出版社有限责任公司
|广州科宁网络科技有限公司
|国新出审〔2023〕1778号
|ISBN978-7-498-12737-2
|2023年10月25日
|49
|超时空跑跑
|移动、客户端
|上海文艺音像电子出版社有限公司
|星臻科技（上海）有限公司
|国新出审〔2023〕1779号
|ISBN978-7-498-12738-9
|2023年10月25日
|50
|临仙
|移动、客户端
|上海恺英网络科技有限公司
|上海欣烁网络科技有限公司
|国新出审〔2023〕1780号
|ISBN978-7-498-12739-6
|2023年10月25日
|51
|专注训练号
|移动
|上海科学技术文献出版社有限公司
|上海酣然信息技术有限公司
|国新出审〔2023〕1781号
|ISBN978-7-498-12740-2
|2023年10月25日
|52
|量子召唤师
|移动
|北京联合出版有限责任公司
|北京萌可互娱科技有限公司
|国新出审〔2023〕1782号
|ISBN978-7-498-12741-9
|2023年10月25日
|53
|猪游记
|移动
|华中科技大学电子音像出版社
|深圳市倾城网络信息科技有限公司
|国新出审〔2023〕1783号
|ISBN978-7-498-12742-6
|2023年10月25日
|54
|勇者之海
|移动-休闲益智
|广东音像出版社有限公司
|深圳传趣网络技术有限公司
|国新出审〔2023〕1784号
|ISBN978-7-498-12743-3
|2023年10月25日
|55
|仙灵变
|移动
|黑龙江龙华数字出版股份有限公司
|广州乐腾软件科技有限公司
|国新出审〔2023〕1785号
|ISBN978-7-498-12744-0
|2023年10月25日
|56
|复苏的猫之大陆
|移动
|上海文艺音像电子出版社有限公司
|上海鸣勃网络科技有限公司
|国新出审〔2023〕1786号
|ISBN978-7-498-12745-7
|2023年10月25日
|57
|辰蓝双星:旅谣
|移动、客户端
|上海科学技术文献出版社有限公司
|上海积咪网络科技有限公司
|国新出审〔2023〕1787号
|ISBN978-7-498-12746-4
|2023年10月25日
|58
|云海迷图
|移动
|福建电子音像出版社有限责任公司
|福州汇讯网络科技有限公司
|国新出审〔2023〕1788号
|ISBN978-7-498-12747-1
|2023年10月25日
|59
|浮世沉心
|移动
|广东趣炫网络股份有限公司
|广东趣炫网络股份有限公司
|国新出审〔2023〕1789号
|ISBN978-7-498-12748-8
|2023年10月25日
|60
|猎龙者之歌
|移动
|杭州盛迈通信技术有限公司
|杭州听春雨网络科技有限公司
|国新出审〔2023〕1790号
|ISBN978-7-498-12749-5
|2023年10月25日
|61
|零域幻想
|移动
|华中科技大学电子音像出版社
|湖北盛天网络技术股份有限公司
|国新出审〔2023〕1791号
|ISBN978-7-498-12750-1
|2023年10月25日
|62
|霓虹人生
|移动、客户端
|浙江出版集团数字传媒有限公司
|杭州傲娇网络科技有限公司
|国新出审〔2023〕1792号
|ISBN978-7-498-12751-8
|2023年10月25日
|63
|艾维亚传说
|移动、客户端
|上海触控科技发展有限公司
|上海紫舜信息技术有限公司
|国新出审〔2023〕1793号
|ISBN978-7-498-12752-5
|2023年10月25日
|64
|传奇“元宇宙”
|移动
|华东师范大学电子音像出版社有限公司
|上海盛酷网络科技有限公司
|国新出审〔2023〕1794号
|ISBN978-7-498-12753-2
|2023年10月25日
|65
|叫我大酋长
|移动
|北京目标在线科技有限公司
|北京悦游天下科技有限公司
|国新出审〔2023〕1795号
|ISBN978-7-498-12754-9
|2023年10月25日
|66
|田园小镇
|移动
|深圳中青宝互动网络股份有限公司
|海南乐点点科技有限公司
|国新出审〔2023〕1796号
|ISBN978-7-498-12755-6
|2023年10月25日
|67
|时光杂货店
|移动
|安徽新华电子音像出版社
|广州仟墨网络科技有限公司
|国新出审〔2023〕1797号
|ISBN978-7-498-12756-3
|2023年10月25日
|68
|萌宠荣耀
|移动
|上海方寸信息科技有限公司
|上海圣汇网络科技有限公司
|国新出审〔2023〕1798号
|ISBN978-7-498-12757-0
|2023年10月25日
|69
|星厨志愿
|移动
|四川数字出版传媒有限公司
|洛阳星航游戏科技有限公司
|国新出审〔2023〕1799号
|ISBN978-7-498-12758-7
|2023年10月25日
|70
|星之翼
|移动、客户端
|华中科技大学电子音像出版社
|武汉盛天游戏网络科技有限公司
|国新出审〔2023〕1800号
|ISBN978-7-498-12759-4
|2023年10月25日
|71
|失控进化
|移动、客户端
|浙江无端科技股份有限公司
|浙江无端科技股份有限公司
|国新出审〔2023〕1801号
|ISBN978-7-498-12760-0
|2023年10月25日
|72
|鸣潮
|移动、客户端
|成都盈众九州网络科技有限公司
|广州库洛科技有限公司
|国新出审〔2023〕1802号
|ISBN978-7-498-12761-7
|2023年10月25日
|73
|化石挖掘研究所
|移动
|广东海燕电子音像出版社有限公司
|广州赫炎大数据科技有限公司
|国新出审〔2023〕1803号
|ISBN978-7-498-12762-4
|2023年10月25日
|74
|魔力宝贝:重生之章
|客户端
|华东师范大学电子音像出版社有限公司
|北京易通幻龙网络科技有限公司
|国新出审〔2023〕1804号
|ISBN978-7-498-12763-1
|2023年10月25日
|75
|鼹鼠同行之森林之家
|移动
|上海触控科技发展有限公司
|上海触控科技发展有限公司
|国新出审〔2023〕1805号
|ISBN978-7-498-12764-8
|2023年10月25日
|76
|荒野迷城
|移动
|上海声像电子出版社
|上海沐星科技有限公司
|国新出审〔2023〕1806号
|ISBN978-7-498-12765-5
|2023年10月25日
|77
|未来人生
|移动
|宁波东海岸电子音像出版社有限公司
|杭州万匠软件科技有限公司
|国新出审〔2023〕1807号
|ISBN978-7-498-12766-2
|2023年10月25日
|78
|远古幻想
|移动
|江苏凤凰数字传媒有限公司
|星漫互动（苏州）网络科技有限公司
|国新出审〔2023〕1808号
|ISBN978-7-498-12767-9
|2023年10月25日
|79
|绝区零
|移动、客户端
|上海声像电子出版社
|上海米哈游影铁科技有限公司
|国新出审〔2023〕1809号
|ISBN978-7-498-12768-6
|2023年10月25日
|80
|保卫要塞
|移动
|上海同济大学电子音像出版社有限公司
|上海期艺网络科技有限公司
|国新出审〔2023〕1810号
|ISBN978-7-498-12769-3
|2023年10月25日
|81
|百味食光
|移动
|咪咕互动娱乐有限公司
|咪咕文化科技有限公司
|国新出审〔2023〕1811号
|ISBN978-7-498-12770-9
|2023年10月25日
|82
|迷你特工队之远征
|移动-休闲益智
|安徽新华电子音像出版社
|合肥莲芯文化科技有限公司
|国新出审〔2023〕1812号
|ISBN978-7-498-12771-6
|2023年10月25日
|83
|奇幻融合
|移动
|方圆电子音像出版社有限责任公司
|北京默契破冰科技有限公司
|国新出审〔2023〕1813号
|ISBN978-7-498-12772-3
|2023年10月25日
|84
|梦幻演播厅
|移动
|江苏凤凰电子音像出版社有限公司
|火烈鸟网络（广州）股份有限公司
|国新出审〔2023〕1814号
|ISBN978-7-498-12773-0
|2023年10月25日
|85
|斗罗大陆:逆转时空
|移动
|北京联合出版有限责任公司
|北京欣荣繁兴科技有限公司
|国新出审〔2023〕1815号
|ISBN978-7-498-12774-7
|2023年10月25日
|86
|卢希达:起源
|移动
|杭州电魂网络科技股份有限公司
|杭州电魂网络科技股份有限公司
|国新出审〔2023〕1816号
|ISBN978-7-498-12775-4
|2023年10月25日
|87
|小岛纪元
|移动
|方圆电子音像出版社有限责任公司
|深圳豹亮科技有限公司
|国新出审〔2023〕1817号
|ISBN978-7-498-12776-1
|2023年10月25日
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