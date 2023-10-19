Google利用生成式AI协助印度用户查找政府福利计划

划重点: - Google在印度的Google for India活动上宣布推出一系列生成AI工具，包括图像和视频搜索功能，以及政府计划信息。 - 用户将能够在未来几周内获取有关印度超过100个政府主导计划的摘要，该功能将提供印地语和英语的信息。 - Google通过本地化和可视化搜索生成实验（SGE），为印度用户提供更多本地化内容，并在搜索结果中显示图像和视频。

站长之家（ChinaZ.com）10月19日 消息:Google宣布在其Google for India活动中推出了一系列生成AI工具，旨在帮助印度用户更轻松地查找政府福利计划。这些新功能包括视觉搜索结果，如图像和视频，以及有关政府计划的信息。

据Google称，未来几周内，用户将能够获取有关印度超过100个政府主导计划的摘要。这将有助于提供信息给使用印地语和英语的用户，为更多印度人提供帮助。

Google还表示，他们通过搜索生成实验（SGE）在印度提供更多本地化和可视化内容。这意味着在搜索结果中将显示相关图像和视频，使用户能够更全面地了解其搜索主题。例如，如果用户搜索“如何打包印度裙”，他们将获得有关不同打包风格的逐步说明，并附带视频，以便更好地理解这一传统文化技能。

此外，Google还表示，当用户搜索有关某个城市旅行的本地信息时，搜索生成体验（SGE）还将列出有用的用户评论。例如，如果用户搜索“斋普尔堡是否适合轮椅使用?”，生成AI搜索结果将呈现与此相关的用户评论，为旅行者提供有关该景点的轮椅友好程度的信息。

值得注意的是，Google Maps已经在应用程序中标记了轮椅友好的地点和企业。最近，该公司还在Maps上推出了轮椅友好的购物路线指示。

此外，今年8月，Google将搜索生成体验（SGE）扩展到印度，为用户提供了在不离开搜索结果页面的情况下从印地语切换到英语的切换按钮。公司表示，当时它将在生成AI搜索结果中的专用位置显示广告，以提供更好的搜索体验。

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