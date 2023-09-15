谷歌即将发布对话式人工智能软件Gemini 挑战OpenAI的GPT-4

站长之家(ChinaZ.com) 9月15日 消息:据报道，谷歌即将发布其对话式人工智能软件 Gemini。这家科技巨头已经让一些选定的公司提前获得 Gemini 的早期版本，该版本旨在与 OpenAI 的 GPT-4模型竞争。

据悉，Gemini 由一系列大型语言模型组成，为一系列应用程序提供支持，包括聊天机器人、文本摘要、生成电子邮件草稿和新闻报道等原始文本，以及帮助软件工程师编写代码和生成图像。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

谷歌今年加大了对生成式人工智能的投资，Gemini 是其追赶 OpenAI 战略的关键组成部分。该公司计划通过其 Google Cloud Vertex AI 服务向企业提供 Gemini。

上个月，谷歌在印度和日本的搜索工具中引入了生成式人工智能，允许用户根据提示接收文本或视觉结果。该公司还向企业客户提供人工智能驱动的工具，每月价格为每用户30美元。

Gemini 的推出对于谷歌来说意义重大，因为它旨在将自己打造成对话式人工智能领域的竞争对手。该软件有潜力通过实现机器与人类之间更复杂、更高效的通信来彻底改变各个行业。然而，Gemini 在与 OpenAI 流行的 ChatGPT 模型的对抗中表现如何，还有待观察。

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