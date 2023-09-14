微软Teams AI库来了! 可帮助公司创建消息机器人

站长之家（ChinaZ.com）9月14日 消息:据外媒报道，微软 Teams 的AI库将于10月正式投入全球运行。AI库是一系列代码功能，目的是帮助开发者更轻松地在Microsoft Teams中集成大规模语言模型，从而构建出会话式的Teams应用，提高企业工作效率。

Teams AI库中的具体功能包括:用于创建机器人、消息扩展和自适应卡的工具，还包括将现有的机器人、消息扩展和自适应卡迁移到使用大语言模型的工具。这些功能将帮助开发者利用AI的最新进展，确保其Teams应用的功能与时俱进。

公开资料显示，Teams AI库已经推出开发者预览版，并计划在10月正式面向全球发布，支持桌面端（Windows和MacOS）以及移动端(Android和iOS)。随着AI库的发布，未来在Teams的工作协作中将大量应用AI技术，如智能机器人、语音识别、语义理解等，企业工作效率提升有望进入新的阶段。

业内分析认为，Teams AI库推出对微软来说意义非凡。近年微软大力发展“以团队为中心”的数字化工作方式， Teams已成为其重要产品之一。AI库的发布将进一步巩固Teams的领先地位，面对谷歌等竞争对手也将具有显著优势。

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