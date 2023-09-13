DreamGift：你的AI个性化购物助手 帮你轻松找到完美礼物

站长之家（ChinaZ.com）9月13日 消息:DreamGift是一个帮助用户挑选完美礼物的在线服务。它利用人工智能技术，根据用户提供的礼物接收者信息、具体场合以及预算，为用户提供个性化的礼物建议。

体验地址:https://dreamgift.ai/

DreamGift可以为40多个不同场合挑选礼物，包括生日、节日、结婚纪念日、毕业典礼等各种场合。用户只需简单回答几个问题，DreamGift就可以根据建立的用户画像，推荐适合该场合和接收者的礼物选择。所有礼物均可在DreamGift网站直接购买。

DreamGift拥有强大的礼物推荐算法和不断优化的知识库，可以提供新颖独特而且个性化的礼物建议。它可以根据不同收礼者的年龄、性别、兴趣爱好等特征，挑选出他们会喜欢的礼物。同时，DreamGift也会考虑用户的预算范围，推荐价格合适的选择。

DreamGift的核心功能有:

- 智能对话式礼物推荐

- 针对不同场合设计的礼物选项

- 根据接收者画像个性化推荐

- 丰富的礼物知识库

- 礼物过滤和比较工具

- 一站式礼物购买

从挑选礼物到购买，DreamGift提供一站式解决方案，助你轻松找到适合每个人每个场合的完美礼物。

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