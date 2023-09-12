谷歌推出 2000 万美元基金支持负责任的人工智能开发

站长之家(ChinaZ.com) 9月12日消息:继在旧金山举行的 Google Cloud Next 会议上发布了一系列生成式 AI 项目和工具后，谷歌于周一宣布推出数字未来项目，旨在汇聚 AI 发展中的多样化声音。谷歌还宣布设立 2000 万美元基金，支持「人工智能的负责任发展」。

「通过这个项目，我们将支持研究人员，组织会议，并促进公共政策解决方案的辩论，」谷歌产品影响主管 Brigitte Gosselink 在一篇博客文章中写道。

Gosselink 指出，尽管 AI 有让生活更轻松的潜力，但它也引发了有关公平性、偏见、对劳动力的负面影响、错误信息和安全性等问题。为了应对这些挑战，Gosselink 表示，需要科技行业领袖、学术界和政策制定者的合作。

Gosselink 表示，首批 2000 万美元资金的接受者包括阿斯彭研究所、布鲁金斯学会、卡内基国际和平基金会等、麻省理工学院未来工作、R Street 研究所和 SeedAI 等。

包括谷歌、微软、亚马逊和 Meta 在内的几家最大的科技公司已经加入了被称为人工智能军备竞赛的行列，以看看谁能够开发出最好、最快、最便宜的人工智能工具。谷歌和微软单独在过去十年中花费了数十亿美元在人工智能工具上，其中包括对 OpenAI 和谷歌的 Bard、Vertex 和 Duet AI 平台的投资。

虽然人工智能已经存在数十年了，但随着生成式 AI 工具 ChatGPT 的公开发布，这项技术进入了主流。生成式 AI 工具使用用户提示来创建从文本到图像和视频等内容。

人们看到了它的突飞猛进，包括 SpaceX 公司 CEO 和 OpenAI 的联合创始人埃隆·马斯克、Stability AI 公司 CEO Emad Mostaque、苹果的联合创始人史蒂夫·沃兹尼亚克和 2020 年总统候选人 Andrew Yang 在内的一些知名科技领袖，签署了一封公开信，呼吁暂停 AI 的开发。

政策制定者和监管组织一直在警告有关生成式 AI 技术的潜在危险和误用，包括联合国秘书长、Center for Countering Digital Hate 和总部位于英国的信息专员办公室（ICO）。甚至教皇方济各也谈到了这一新兴技术。

在五月份，人工智能先驱 Geoffrey Hinton 辞去了谷歌的职位，因为他能够自由地表达他对人工智能如何对世界产生负面影响的担忧。在 7 月份，ChatGPT 的创造者 OpenAI、谷歌、微软、英伟达、Anthropic、Hugging Face 和 Stability AI 与拜登政府会面，并承诺开发安全、安全和透明的人工智能技术。

「正确地利用人工智能需要不止一家公司的努力，」Gosselink 总结道。「我们希望 Digital Futures 项目和这个基金将支持学术界和公民社会中的其他许多人开展关于 AI 的独立研究，以使这项变革性技术使每个人受益。」

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