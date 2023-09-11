AI进军时尚界！Collina Strada在纽约时装周展示AI设计的服装

文章概要: 1. Collina Strada成为首个公开采用人工智能设计时装的品牌，展示了未来时尚与AI的结合。 2. 设计团队将品牌的整个服装档案输入AI，经过多次细化和人工调整，最终呈现了独特的服装系列。 3. 该系列突出展示了人与机器之间的存在不同，创造了令人又奇怪又美丽的时尚作品。

站长之家（ChinaZ.com）9月11日 消息:近日，时尚品牌品牌Collina Strada在纽约时装周上展示了其由人工智能（AI）创作的2024年春夏系列服装，成为首个公开采用AI设计时装的品牌。

时尚界一直在不断前进，整个行业至少提前18个月开始策划未来的时装，因此设计师们不可避免地将人工智能融入到创作过程中。

注：图片来自Collina Strada官网截图

Collina Strada品牌自2008年成立以来一直致力于可持续性，使用废料和回收衣物制作其系列。在采用AI之前，品牌将整个Collina Strada档案输入了机器，然后由设计团队进行了细化，经过数周的反复测试和人工调整。随着技术逐渐理解了设计师Hillary Taymour的偏好，以及人工干预对一些过于夸张的元素进行了调整，最终的设计结果交给了工作室团队，由他们将草图翻译成实际的服装。

为了突出人类与机器之间的存在差异，Taymour指导模特们在T台上走路时强迫微笑并握紧拳头。这些狂略带超现实感的服装效果，共同打造了一系列有点奇怪又好看的时尚作品。

这个由AI创作的系列为时尚品牌带来了新的视角，令人耳目一新，同时过于奇特的元素经过调整，留下了让人双倍惊艳的轻微视觉转变。

例如，一款细肩带背心被调整到身体下部，成为迷你连衣裙，而一套丝绸西装则在背部加入了蕾丝装饰。还有一款裙子像降落伞一样收拢，搭配上带有星形缝线的连帽衫，而短裤则在一侧加入了裙摆。此外，上衣看起来仿佛是由圆润的肩膀塑造而成，展现出高超的剪裁技巧。

印度裔演员兼设计师Waris Ahluwalia穿着一套印花西装走上T台，仔细观察后发现裤子有三个腰带。尽管提供了一种新的时尚方法，这个略带超现实感的系列实际创作和完善这些外观仍然需要人工干预。

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