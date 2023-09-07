外滩大会今日开幕 生成式AI成为热议话题

站长之家(ChinaZ.com) 9月7日 消息:2023Inclusion·外滩大会9月7日在上海黄浦世博园正式开幕。这场以“科技·创造可持续未来”为主题的大会为期三天，近20位“两院”院士、诺贝尔奖和图灵奖得主，全球超500位有影响力的科技领军企业和专家学者，将在此带来一场科技、人文和产业的思想碰撞。

大会设有1场主论坛、36场见解论坛、8000平方米科技展览、3000平方米绿色集市，并首次举办科技人才招聘会。除现场参与外，大会还首次设置了外滩大会数字空间，感兴趣的观众可通过元宇宙的方式“沉浸式”参会。

看点一:具有全球视野的技术与产业大会

“两院”院士、诺贝尔奖或图灵奖得主，科技领军企业代表和专家学者，以及来自孟加拉、马来西亚、尼日利亚等新兴市场国家的科技创业者，聚焦人工智能、大模型、抗量子密码、隐私计算、图计算、安全智能、区块链、Web3.0等前沿数字科技及产业实践，展开深度探讨交流，并与会发布最新科技成果。

看点二:有温度的人文大会

“人文”这一关键词也将贯穿大会始终，在技术发展的大背景下，如何帮助社会更好地适应数字革命?大会设有“可持续发展篇章”，重点关注社会责任、风险应对、ESG、科技伦理、消费者权益保护、数据安全和隐私保护、就业和人才发展等话题，并将举办40家科技企业联合招聘会。

看点三:贴近市民、好玩好逛的大会

外滩大会的科技展览和绿色集市，以沉浸式、场景化、线上线下联动的方式，为参会者打造好玩好逛的科技创新展、绿色生活方式展。

科技展览贴近市民生活，展示科技在金融服务、出行、政务办事、安全等领域的应用成果，体现可全国推广、复制的“上海科创样本”;绿色集市设有荒漠、森林、海洋、城市四大主题体验区，近30个绿色可持续品牌参与，展示新潮的绿色生活方式、丰富的低碳商品、有趣的公益环保互动。

如果说科技、人文和产业是外滩大会的主旋律，那“开放”就是它的底色。今年，外滩大会升级了组织架构，清华大学、复旦大学、上海交通大学、同济大学、浙江大学、上海报业集团、外滩投资集团、蚂蚁集团等多家单位组建成立外滩大会组委会，以“开放的模式”更好推动金融科技和科技领域的交流与合作。同时，外滩大会还设立了国际化的学术顾问委员会，并首设高能级金融科技咨询委员会、科技人才交流会，进一步提升大会影响力和公共价值。

当天，丁奎岭、张人禾、何积丰等中国科学院院士，美国“三院院士”迈克尔·I·乔丹（MichaelI.Jordan），清华大学人工智能研究院副院长朱军，美国国家工程院外籍院士张宏江，美国运通全球网络服务总裁穆罕默德·巴迪，世界自然保护联盟主席拉赞·穆巴拉克等科技界和可持续发展领域的领军人物出席了开幕式。

近期由《亚洲科技日报》评选的亚洲三大顶级金融科技峰会，上海外滩大会和香港金融科技周、新加坡金融科技节一道入选。