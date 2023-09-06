零点有数发布“零点楷模”大模型

站长之家（ChinaZ.com）9月6日 消息:据科创板日报报道，零点有数今天发布了名为“零点楷模”的大模型，该模型具有智能咨询问答、智能概要提取、智能运营助手、智慧策略助手、智慧业务分析五大功能。主要服务于政府客户和商业客户。

此外，“零点楷模”是一个弹性大模型，具有可扩展、可升级、可移用的特点，并具备开源模型底座改造、多元算法技术融合、推理速度优化机制、降低算力配置环境要求等四项技术特点。

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