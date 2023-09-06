LLM Finetuning Hub开源：提升大型语言模型性能的实用平台

站长之家（ChinaZ.com）9月6日 消息:大语言模型微调中心（LLM Finetuning Hub）是一个开源项目，它包含了大规模语言模型(LLM)微调和部署的代码库以及相关研究成果。该项目由Georgian Partners旗下的Georgian IO团队开发，目的是帮助用户轻松地针对具体业务场景对各种LLM进行微调，并根据综合评估结果选择最适合的模型。

项目地址:https://github.com/georgian-io/LLM-Finetuning-Hub

该项目提供了针对多个流行LLM的微调脚本，如Flan-T5、Falcon、RedPajama等，使用户可以通过省时省力的方法，基于LORA和Prefix Tuning等模型微调技术，在自定义数据集上快速微调这些LLM。同时，该项目还提供了丰富的评估指标，允许用户从性能、训练时间、训练成本以及推理等多个维度对LLM进行全面评估，以确定最符合具体业务需求的LLM方案。所有脚本都经过详细注释，可以直接用于生产环境，大大降低了使用LLM的门槛。

该项目源代码托管在GitHub上，采用开源Apache2.0协议。用户可以轻松Fork项目、在本地修改并提交PR，参与到LLM微调相关研究的开源社区当中。该项目预计会持续迭代，支持越来越多前沿的LLM，并公开更多评估实验结果，以造福LLM领域的技术发展。

核心功能:

提供多种流行LLM的微调脚本

支持基于LORA、Prefix Tuning等方法进行模型微调

评估框架全面（性能、耗时、成本、推理）

脚本可直接用于生产环境

开源代码，社区维护

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