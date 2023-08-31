英国议员：英国需加快AI监管立法 负责将落后美国和欧盟

文章概要: 1. 英国国会技术委员会表示，英国政府对AI的监管方法落后于欧盟和美国。 2. 议员们呼吁英国政府制定AI法案，否则在AI监管方面将落后于其他司法管辖区。 3. 议员希望11月召开的AI安全峰会应包括尽可能多的国家参与。

据英国卫报英国国会科技、创新和技术委员会表示，英国应制定新法律来监管人工智能，否则在制定人工智能监管标准方面将落后于欧盟和美国。

英国科学、创新和技术委员会周四表示，英国政府3月发布的AI白皮书提出的监管方法已经落后于其他国家，特别是欧盟和美国正在加快AI法规的制定进度。

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他们呼吁英国政府在下个会期的国王演说中提出AI法案，否则其他司法管辖区将占先机，它们制定的框架可能成为默认标准，即使这些标准不如英国能提供的那么有效。报告还建议11月在布莱切利园举行的AI安全峰会应邀请尽可能多的国家参加。

英国政府3月发布的AI白皮书没有提出制定新的AI立法，而是期望不同的监管机构在政府的协助下，将白皮书提出的安全性、透明度、公平性、可问责性等原则融入工作中。

不过白皮书确实提到监管机构将承担遵循这些原则的“法定义务”。报告认为，仅仅这一承诺就指出需要AI法案。报告提醒其他司法管辖区将占据先机，它们制定的框架可能成为默认标准。

一位政府发言人表示，应“安全且负责任地”利用人工智能的潜力，即将举行的人工智能峰会将解决该技术带来的风险和危害的威胁。该发言人补充说，白皮书提出了“英国适当且适应性强的监管方法”。

政府还成立了一个基础模型工作组，涉及文本或图像生成器等人工智能工具的底层技术，该工作组将关注人工智能模型的安全开发。

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