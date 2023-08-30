Snapchat 推名为“Dreams”的AI自拍功能 可选择多种主题风格

文章概要: 1. Snapchat推出了一项名为Dreams的新功能，可以根据特定主题生成自拍照包。Snapchat将通过应用内购买向用户收费使用多个照片包。 2. 第一个梦想包是免费制作的，每增加一个梦想包需要支付1美元。Dreams基于开源技术，每个艺术风格都是由Snapchat员工制作。 3. Snapchat拥有大量用户，Dreams可能会成为第一批让数百万人体验这种人工智能的产品之一。

站长之家（ChinaZ.com）8月30日 消息:社交软件Snapchat最近推出了一项名为“Dreams”的新功能，用户可以在该应用的“Memories”相册部分创建自己的人工智能自拍照。

在Dreams专门的应用程序中上传一系列真实生活的自拍照后，Snapchat会基于特定主题生成一组八张自拍照包供用户选择，主题包括分身、回到校园等。

第一个Dreams包是免费制作的，如果用户想要生成更多梦想包，需要通过应用内购买，每增加一个梦想包需要支付1美元。Dreams目前在澳大利亚和新西兰的Snapchat用户中可用，未来几周将在全球范围内推出。

Snapchat产品副总裁杰克·布罗迪表示，Dreams符合Snapchat一贯的风格，能给用户带来乐趣。虽然目前Dreams不允许用户创建自定义提示的梦想包，但布罗迪暗示未来会推出更多人工智能选项。Snapchat还计划让用户可以将朋友添加到自己的Dreams中。

尽管Snapchat的聊天机器人使用了OpenAI的ChatGPT技术，但Dreams是基于开源技术开发的，每个艺术风格都是由Snapchat员工制作。此外，Snapchat也会推出赞助商Dreams，品牌可通过此功能推广。

Snapchat拥有近4亿每日活跃用户，是一款用户量巨大的社交软件。Dreams的推出意味着可能会有数百万人第一次通过这款应用体验人工智能自拍。Snapchat希望通过人工智能创新为用户增加更多乐趣。

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