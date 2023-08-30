OpenAI试图驳回一起有关对ChatGPT侵权诉讼中的大部分主张

文章概要: 1. OpenAI 请求驳回六项主张中的五项 2. OpenAI 辩称大语言模型具有转化性质，应适用合理使用原则 3. OpenAI 计划就直接侵权主张进行法庭辩护

站长之家（ChinaZ.com）8月30日 消息:OpenAI 最近就 ChatGPT 及其底层语言模型 GPT-3.5和 GPT-4训练数据中使用受版权保护内容而遭起诉，提出动议驳回两起版权诉讼中的五项主张。

原告包括美国喜剧演员兼作家萨拉·西尔弗曼（Sarah Silverman）以及其他两位畅销书作家。OpenAI 在周一提交给加州北区联邦地区法院的法庭文件中，请求驳回六项主张中的五项。OpenAI 辩称其大语言模型技术的转化性质，强调需要在版权保护和技术进步之间取得平衡。OpenAI 还表示计划在法庭上就余下的一个直接侵权主张进行辩护。

OpenAI 的辩护基于 LLM 技术的基本事实:它是一种经过大量文本数据训练的神经网络，可以有效地理解人类语言，它使用户能够输入文本提示并接收相应的生成内容。根据文件，OpenAI 声称其产品将法学硕士与参数相结合，确保所产生输出的准确性、相关性、安全性和实用性。

原告辩称，ChatGPT 未经许可使用其受版权保护的作品进行训练。对此，OpenAI 认为这种观点忽视了版权法更广泛的影响，包括合理使用例外。

OpenAI 强调 ChatGPT 的价值和潜力在于提高生产力、编程辅助和简化日常任务。该公司将 ChatGPT 的影响与印刷机的发明等同于一场重大的知识革命。

OpenAI 声称合理使用原则可以容纳像大语言模型这样的转化性创新，并与版权法促进科学和艺术进步的宪法意图一致。尽管如此，OpenAI 表示将就直接侵权主张进行法庭辩护。

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