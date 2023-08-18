雀巢、奥利奥、联合利华等正尝试使用生成式 AI 制作广告

本文概要: 1. 雀巢、奥利奥、联合利华等大型广告商正在尝试使用生成 AI 软件来降低成本和提高生产力。 2. 尽管如此，人们仍然对安全性、版权和意外偏见的风险表示担忧。 3. 生成 AI 技术被广告商用于创作推广活动，但仍需要人类参与以解决安全和版权问题。

站长之家（ChinaZ.com）8月18日 消息:一些全球最大的广告商，包括雀巢和联合利华、奥利奥等消费品巨头，正在尝试使用生成式 AI 软件来降低成本和提高生产力。

原因是这项技术能够根据过去的数据生成文本、图像甚至计算机代码，而不仅仅是对数据进行分类或识别。

全球最大的广告公司 WPP 首席执行官马克·里德 （Mark Read） 表示，该公司正在与雀巢和奥利奥制造商 Mondelez 等消费品公司合作，在广告活动中使用生成式人工智能。节省的费用可以是10到20倍，比如电影摄制组无需飞到非洲拍摄广告，而是通过虚拟方式进行制作。

雀巢全球首席营销官、前谷歌高管 Aude Gandon 在一份电子邮件声明中表示，雀巢还在研究如何使用 ChatGPT4.0和 Dall-E2来帮助营销其产品。

一些小企业已经开始利用这项技术在社交媒体和其他平台上推广产品。

然而，人们仍然对安全和版权风险以及数据中可能存在的意外偏见表示担忧，因此人类在这个过程中仍然是必不可少的一部分。此外，一些广告商也对安全风险或版权侵权持谨慎态度。

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