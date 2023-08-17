OpenAI 公开收购初创公司 Global Illumination：致力于核心产品 ChatGPT

站长之家(ChinaZ.com) 8月17日消息:OpenAI 是广受欢迎的人工智能聊天机器人 ChatGPT 背后的人工智能公司。近日，OpenAI 宣布收购了 Global Illumination，这是一家位于纽约的初创公司，利用人工智能技术开发创意工具、基础设施和数字体验。

这是 OpenAI 成立大约七年历史以来首次公开收购，具体交易条款未披露。

OpenAI 在其官方博客上发布了一篇简短的文章称，「我们对他们对 OpenAI 产生的影响感到非常兴奋，」OpenAI 在其官方博客上发布的一篇简短文章中写道。「整个团队都加入了 OpenAI，致力于开发我们的核心产品，包括 ChatGPT。」

收购完成后，Global Illumination 的整个团队将并入 OpenAI，专注于核心项目。重点将放在 OpenAI 旗舰产品之一 ChatGPT 的进一步开发和增强上。

Global Illumination 最近的努力涉及与在线游戏制作相关的开源技术，这与 OpenAI 开拓人工智能进步的使命相一致。

Global Illumination 由 Thomas Dimson、Taylor Gordon 和 Joey Flynn 创立于 2021 年，一直从事多个项目。受到风投公司 Paradigm、Benchmark 和 Slow 的支持，Global Illumination 团队早期参与了 Instagram、Facebook、YouTube、Google、Pixar 和 Riot Games 的产品设计和建设。

作为 Instagram 的工程总监，Dimson 在平台的发现算法上起到了关键作用。在那里，他帮助创建了负责 Instagram 探索标签、动态流、故事排名、IGTV 和总体数据工程的团队。

Global Illumination 最新的作品是 Biomes，这是一个类似 Minecraft 的开源沙盒式大型多人在线角色扮演游戏，面向 WEB 平台。不过，团队在 OpenAI 的工作可能不再以娱乐为重。

OpenAI 之前可能一直没有进行过收购，但该公司从微软和其他重要风投公司获得了数十亿美元的风险投资，多年来一直运行着基金和资助计划，用于投资新兴的人工智能公司和组织。

显然，OpenAI 正在寻求商业上的成功。虽然 ChatGPT 取得了全球声誉，但据《The Information》报道，OpenAI 去年据称花费超过 5.4 亿美元来开发该产品，并从谷歌等公司挖掘了人才。

去年，OpenAI 获得了 3000 万美元的收入。但据报道，CEO Sam Altman 告诉投资者，公司计划将今年的收入提高到 2 亿美元，明年达到 10 亿美元的水平。

（举报）