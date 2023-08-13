一加Ace 2 Pro支持Wi-Fi 7 搭载游戏云计算专网技术

站长之家(ChinaZ.com) 8月13日 消息:一加手机官方宣布，一加Ace2Pro将支持全新一代的Wi-Fi7协议，Wi-Fi7是Wi-Fi标准的最新修订版本，对应的是IEEE802.11be标准，它在Wi-Fi6的基础上引入了多项新技术特性，如更高的数据传输速率和更低的时延。

除了支持Wi-Fi7，一加Ace2Pro还搭载了游戏云计算专网技术，这是行业内首个解决弱网环境下游戏体验的技术。这项技术可以降低网络高时延次数，无论蜂窝网络或Wi-Fi的信号强弱，甚至两者都较弱，都能让玩家流畅地玩游戏。一加Ace2Pro用户可以免费使用这项技术两年。

在核心配置方面，一加Ace2Pro搭载了第二代骁龙8处理器，顶配配备了24GB LPDDR5X内存，并采用了1TB UFS4.0闪存。手机采用1.5K曲面屏，并首发京东方Q9发光材料。内置5000mAh电池，支持全新的长寿版150W闪充技术，17分钟即可充满。

此外，一加Ace2Pro还具备多项其他功能，如红外遥控、低功耗蓝牙5.3、多功能NFC、双频GPS定位等。

一加Ace2Pro在硬件配置和软件优化方面都有出色的表现，尤其在弱网环境下的游戏体验方面进行了针对性的优化，可以为用户提供更加顺畅、稳定的游戏体验。

（举报）