Suno推出生成式音频AI基础模型 输入文本即可生成30秒音乐

站长之家（ChinaZ.com）8月10日 消息:最近，科技公司Suno推出了一款生成式音频AI基础模型，用户只需简单的文本输入，就可以生成两段约30秒带有歌词的音乐。这个玩法跟之前的Midjourney很相似，在Suno的Discord频道里输入“/ chirp”命令，再加上提示词，告诉它你想要的音乐风格和歌词即可。官方建议输入的内容不要超过4-8行。

体验地址:https://discord.com/invite/QRrnYufqZV

据报道，Suno是一家以研究为驱动的人工智能公司，致力于赋予创作者生成逼真音乐、语音和音效的能力。通过使用Suno AI，用户可以快速生成逼真的语音片段，为广告、动画、游戏等提供个性化的语音效果。Suno AI可以根据用户的需求生成各种音效，为电影、视频和音频项目增添更多创意和情感。这使得创作者能够更轻松地打造出富有个性和感染力的作品。

这款新的生成式音频AI基础模型为用户提供了一个便捷的工具，让他们能够以独特而创新的方式创作音乐。通过简单的文本输入，就能得到令人惊喜的音乐作品。Suno的新技术为创作人员提供了更多的创作灵感和可能性，让他们能够以更有趣、更出色的方式表达自己的创意。

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