AI编程工具Replit Ghostwriter 开发者工具箱中的完美助手

站长之家（ChinaZ.com）8月10日 消息:Ghostwriter 是一款 AI 辅助工具，旨在帮助开发者更快速、高效地编写代码。它能够自动化重复性的编码任务，让开发者专注于实现创意。作为 Replit IDE 中的内置功能，Ghostwriter 能够智能化地生成、改进代码，并提供与代码相关的实时调试和错误修复建议。

官网地址:https://replit.com/site/ghostwriter

据了解，Ghostwriter是AI 编程独角兽Replit推出的 AI 辅助编程工具。Ghostwriter支持16种语言，在JavaScript和Python上表现最好，可以自动补全代码、帮你解释看不懂的不带注释的代码、以及通过多种方式重构代码（比如迭代转递归）。

此前，Ghostwriter 在10天内训练出了一个大型编码模型 replit-code-v1-3b，拥有270亿参数，在5.25亿代码 token 上进行了训练，可以识别20种语言。据官方称，该模型的性能媲美 OpenAI 的 Codex 等同类模型。

核心功能:

1. Ghostwriter Chat:在 IDE 中与 AI 聊天，无需切换标签，直接与 AI 进行交流。

2. 自动补全建议:提供快速的内联建议，不会干扰编码过程。

3. 根据项目代码上下文提供响应:考虑项目代码上下文，给出相关的回答。

4. 主动调试:检测代码中的问题并提供解决方案，无需再次搜索错误信息。

5. 在陌生的领域工作:自信地在陌生的代码库、框架、API 和语言中编码。

6. 生成和改进代码:利用纯文本提示生成和迭代代码示例。

7. 运行时查找和修复错误:按下运行按钮后，Ghostwriter 会立即识别问题并提供解决方案，而不会中断您的工作流程。

8. 解释代码:查看易于理解的代码摘要，便于理解和学习。

通过这些强大的功能，Ghostwriter 成为每个开发者工具箱中的完美助手，帮助开发者更高效地编写代码，实现创意。

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