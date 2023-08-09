MetaHuman：一键创建超逼真数字人 无需高配置硬件

站长之家（ChinaZ.com）8月9日 消息:MetaHuman 是一个创造高度逼真的数字人类角色的框架，它具备完整绑定和动画制作功能。使用 MetaHuman Creator，用户可以快速、直观地创建逼真的数字人类角色。

而 MetaHuman Animator 则可以复制面部表演并实现高保真动画，无需高配置的硬件。用户可以在虚幻引擎中使用 MetaHuman，并利用先进的角色技术进行创作。

官网地址：https://www.unrealengine.com/zh-CN/metahuman

MetaHuman 的预设基于真实人类的扫描，用户可以通过选择面部特征、肤色、头发、眼睛和衣着选项等来创造多样化的角色。

使用 MetaHuman Animator 可以为角色添加面部动画，而 MetaHuman 插件还允许用户将自定义网格体转变为 MetaHuman 并进行进一步完善。通过 MetaHuman Animator 和头戴式摄像机等设备，用户可以轻松实现面部动画的捕捉。

MetaHuman 还提供了灵活的数字人类管线，可以嵌入现有工作流程，节省创作时间。用户可以将 MetaHuman 导出至其他软件进行个性化定制，也可以在虚幻引擎中实时使用这些角色。

核心功能:

创造逼真的数字人类:通过预设角色或自定义网格体，快速创建照片级逼真的数字人类角色。

高保真动画:使用 MetaHuman Animator 工具，在任何 MetaHuman 上复制面部表演，实现高保真动画效果。

灵活的表演捕捉:使用简单的设备，如 iPhone，实现面部捕捉和动画，降低项目的成本和复杂性。

自定义网格体支持:通过 MetaHuman 插件将自定义网格体转换成 MetaHuman，进一步完善和定制角色。

简化工作流程:将 MetaHuman 导出至其他软件进行个性化定制，或直接在虚幻引擎中实时使用这些角色。

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