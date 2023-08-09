两部门：组织开展「5G+智慧旅游」应用试点项目申报工作

站长之家(ChinaZ.com) 8月9日消息:据文旅部官网消息，为推动 5G 在文化和旅游领域创新应用和协同发展，文化和旅游部、工业和信息化部决定联合开展「5G+智慧旅游」应用试点项目申报工作。

通过依托 5G 网络，充分结合人工智能、大数据、云计算、物联网、虚拟现实、增强现实等新一代信息技术，面向旅游景区、度假区、休闲街区、夜间文化和旅游消费集聚区、乡村旅游村镇、饭店及民宿、文博场馆、剧院剧场、演艺场所等文化和旅游空间，围绕文化和旅游服务、管理、营销等重点环节和产品供给，开展「5G+智慧旅游」应用创新，探索典型应用场景，推动相关技术、产品、方案等加快成熟，逐步实现规模化、标准化、产业化良性发展。

试点项目内容包括但不限于以下主要方向：

（一）5G+智慧旅游服务。以提升游客体验为核心，充分利用 5G 等技术适配更多应用场景，提供个性化、品质化、交互化、沉浸式旅游服务等。推动 5G 与新一代信息技术有效融合、与旅游公共服务平台有机结合，丰富线上服务模式，促进 5G+4K/8K 超高清视频、5G 智慧导览、5G+VR/AR 沉浸式体验等应用场景规模发展，满足游客在旅游全过程智慧体验。 （二）5G+智慧旅游管理。充分利用 5G 等技术，提升文化和旅游信息监测、风险防范、调控疏导、应急处置和高峰期入园的智慧管理能力等。探索 5G 高清视频监控、5G 无人设备自动驾驶巡逻、5G 北斗定位等业务的落地应用模式，推进建设立体安防体系建设，以信息化手段推动行业治理现代化，有效提升行业治理效能。 （三）5G+智慧旅游营销。通过 5G 等新一代信息技术提升游客画像、消费统计与预测等大数据分析能力，提供营销决策支撑。推动 5G 新通话、5G 消息、5G 全景直播等新型业务与旅游目的地营销融合发展，培育 5G 互动直播、5G+AR 直播等新媒体营销手段，拓展营销渠道，使旅游营销更加精准。 （四）5G+智慧旅游产品。加强 5G 与邮轮游艇、客运索道、游乐设施、冰雪装备等旅游装备融合应用的研发与产业化进程。加大 5G+乡村旅游、冰雪旅游和邮轮游艇旅游等旅游产品供给。促进基于 5G 的 AI 摄像头、VR/AR 终端、可穿戴设备等数字化产品与文化和旅游企事业机构等深度融合，促进 5G+智慧旅游产品的规模化推广。

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