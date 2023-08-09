Palantir 因人工智能助力提高营收目标，宣布股票回购计划

本文概要:

1. Palantir Technologies 稍微提高了年度营收预期，同时表示将回购高达10亿美元的股票，以应对人工智能平台需求增长。

2. Palantir 的人工智能平台于4月份推出，已吸引100多个组织的用户，包括医疗保健和汽车行业，并正在与300多家公司洽谈。

3. 虽然公司股价因预期收入不及预期而下跌，但回购股份对公司规模来说具有重要意义。

站长之家（ChinaZ.com）8月9日 消息:美国软件公司 Palantir Technologies 在人工智能平台需求不断增长的情况下，稍微上调了年度营收预期，并宣布回购价值高达10亿美元的股票。

该公司于4月份推出的人工智能平台已经吸引了100多个组织的用户，包括医疗保健和汽车行业，并正在与300多家公司洽谈。该平台包括一个人工智能助手，可以帮助企业做出运营决策。

今年到目前为止，该公司的股价几乎上涨了两倍，与 C3.ai （AI.N）等其他人工智能受益股一起上涨。Palantir 表示预计全年收入将超过22.1亿美元，基本符合 Refinitiv 的预期。

根据 Refinitiv 的数据，Palantir 第二季度收入增长13% 至5.333亿美元，仅略高于预期的5.327亿美元。调整后每股利润符合预期。政府和商业收入增速分别放缓至15% 和10%。

Palantir 的首席财务官表示，欧洲市场需求低迷，公司的商业收入受到其在特殊目的收购公司方面的战略投资的影响。他还表示，随着公司加大对人工智能平台的投入，并且招聘 “新一类技术人才”，第三季度的开支将会增加。

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