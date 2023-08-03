北大团队推出DragGAN变种DragonDiffusion 可一键拖拽编辑图像

站长之家（ChinaZ.com）8月3日 消息:DragonDiffusion 是一款基于扩散模型的图像编辑工具，旨在实现对图像进行精细化编辑。通过设计分类器引导的方法，DragonDiffusion 能够将编辑信号转化为梯度，通过特征对齐损失修改扩散模型的中间表示。

项目地址:https://github.com/MC-E/DragonDiffusion

同时，DragonDiffusion 还采用多尺度的特征对齐损失，考虑语义和几何对齐。此外，DragonDiffusion 还加入了跨分支的自注意力机制，以保持原始图像和编辑结果之间的一致性。

核心功能:

1. 对象移动和调整大小:用户可以通过 DragonDiffusion 对图像中的对象进行移动和调整大小操作。

2. 对象外观替换:DragonDiffusion 支持对图像中的对象外观进行替换，实现对图像内容的修改。

3. 内容拖动:用户可以使用 DragonDiffusion 对图像内容进行拖动操作，实现精细化编辑。

总结:DragonDiffusion 是一款能够在扩散模型上进行图像编辑的工具，具备对象移动、调整大小、外观替换和内容拖动等核心功能。通过 DragonDiffusion，用户可以实现对图像的精细化编辑，提升图像编辑的灵活性和效果。

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