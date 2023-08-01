摩根士丹利：受益于人工智能推动 Adobe 股价有望继续上涨 25%

站长之家(ChinaZ.com) 8月1日消息:根据摩根士丹利的分析师 Keith Weiss 的观点，Adobe 公司的股价还有望继续上涨，他预计该创意软件制造商的股价将在未来一年内上涨 25%。

今年，Adobe 股价已经上涨了 60% 以上，受到人工智能战略前景的乐观情绪的推动。Weiss 的最新目标价位为 660 美元，接近其 2021 年创纪录的 688.37 美元。

Weiss 在一份报告中写道：「对于人工智能产品和商业化路线图的更多清晰认识，增强了我们重新加速创意云有机增长引擎的信心。」他将股票从等权重升级为超配。

周一，Adobe 股价在美国交易中最高上涨了 3.7%。Adobe 在最新的业绩展望中表示，预计在截至 11 月的 2023 财年中，总营收将达到约 192.5 亿美元至 193.5 亿美元，而该公司此前给出的预期约为 192 亿美元。调整后的每股利润将高达 15.75 美元 (预期区间为 15.65 美元至 15.75 美元)，而此前公司的预期为 15.60 美元。

Adobe 首席执行官 Shantanu Narayen 在业绩声明中表示:「鉴于我们丰富的数据集、基础模型和无处不在的产品界面，Adobe 的突破性创新使我们能够引领生成式人工智能的新时代。」

在 6 月初期，Adobe 将生成式人工智能 Firefly 引入其最热门的软件产品 Photoshop，并表示将向其大型商业客户提供用于生成图像的生成式人工智能工具 Firefly。在这之后，该公司不断向旗下各大创意型软件产品中添加生成式人工智能功能，其中包括针对版权索赔的相关法律保障。

Weiss 预计，在未来三年内，Adobe 的盈利增长将恢复到中高两位数的水平。今年以来，Adobe 股价的真正上涨始于 5 月底，这段时间股票上涨了大约 30%，因为像 Photoshop 这样的软件制造商向投资者展示了其人工智能战略，并消除了担心会被专门从事这项新技术的较小公司所抛在后头的担忧。

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