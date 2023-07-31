三星 Galaxy Z Fold 5 和 Flip 5 基于人工智能的数字变焦算法或通过软件更新下放至 Galaxy S23 系列

站长之家(ChinaZ.com) 7月31日消息:最新的三星可折叠设备 Galaxy Z Flip 5 和 Fold 5 可能没有突破性的升级，但它们巩固了三星在可折叠硬件领域的领导地位。

Galaxy Z Flip 5 最重要的改进之一是更大的显示屏。这一改进解决了之前 Flip 设备的主要批评，即外部显示屏太小且不实用。Flip 3 在设计、显示、电池续航和硬件方面进行了改进，Flip 4 进一步完善了这些功能。现在，通过 Flip 5，用户终于获得了期待已久的大屏幕显示屏。

知名爆料者 Ice Universe 日前发布消息表示，Galaxy Z Fold 5 和 Flip 5 将首次引入一系列影像增强功能，预计这些功能在 Galaxy S23 系列升级至 One UI 6 版本系统后也将可用。

据 Ice Universe 透露，以下功能有望下放至 Galaxy S23 系列：基于人工智能的数字变焦算法：通过合成多张已拍摄的照片，并经过人工智能模型处理、高画质图像增强和 HDR 等多个流程，生成基于人工智能模型的高画质照片，减少噪点、调整细节和色彩。

文本扫描增强：通过算法改善拍摄/扫描文本时可能出现的模糊、遮挡等问题，使文本内容变得清晰，并去除文件上的遮挡（如手指）。

照片重录：如果摄像头上有污渍，拍出的照片可能变得模糊。三星 Fold 5 和 Flip 5 配备了「照片重录」功能，可以消除照片的模糊效果，使照片更清晰。此外，Ice Universe 还提到，这个功能的速度提升了 30%-50%。

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