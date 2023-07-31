谷歌称澳大利亚需要更宽松的版权法来训练人工智能系统

站长之家（ChinaZ.com）7月31日 消息:科技巨头谷歌声称，澳大利亚需要更宽松的版权法来培训人工智能系统，更灵活地处理敏感数据的跨境传输，而且立法者不应该因为有人将他们的人工智能产品用于恶意目的而责怪他们。 在向政府提交的关于制定澳大利亚安全和负责任的人工智能新规则的调查中。

谷歌警告说，如果澳大利亚不采用能够支持人工智能培训的版权法，澳大利亚将面临人才和机会的流失，并表示公司不应该面临过于繁重的要求来解释人工智能是如何做出决策的。 科学与工业部长埃德·胡西克（Ed Husic）在6月初呼吁各公司提交意见，作为确保澳大利亚有规则在保护免受新人工智能进步可能带来的危害和鼓励创新本地想法之间走钢丝的计划的一部分。

在一份以其全球首席执行官桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）的一句话开头的文件中，他说人工智能太重要了，不能不加以监管，谷歌主张制定不会影响其自身广泛的人工智能开发利益的规则，并提出了一个人工智能创新的法律框架。

它的建议包括:为跨行业合作进行人工智能安全研究提供竞争安全港;比例合理的隐私法，使可信数据能够跨国界流动;以及为使用互联网上的数据进行人工智能模型训练建立一个法律框架。 谷歌还建议:明确对滥用或滥用通用或专用人工智能系统的潜在责任;以及一个新的版权制度，既能够合理和公平地使用受版权保护的内容，又能够让出版商和内容创作者对其作品的呈现有选择和控制权。

“当前澳大利亚版权框架对某些人工智能研究和计算活动所造成的法律不确定性已经阻碍了我们在澳大利亚建立谷歌的人工智能研究能力和投资，”它在提交意见中说。

该公司表示，与其他更“创新友好”的法律环境相比，澳大利亚表现不佳，例如美国有“合理使用”保护，或者新加坡在2021年更新了其版权法，包括为计算数据分析目的（包括训练机器学习系统）而设立的版权例外。

人工智能的发展引发了一系列与版权相关的问题，涉及到使用受版权保护的作品来“训练”诸如谷歌巴德（Bard）和微软支持的OpenAI 的ChatGPT等人工智能平台。这也延伸到了关于谁拥有使用人工智能系统创作的作品的问题。

谷歌试图将版权定位为一个问题，如果不按照它建议解决，可能会驱赶掉有才能的工作人员。

“澳大利亚已经面临着保障创新人才（无论是本地还是海外）和来自海外的投资的风险，”它警告说。

“随着行业对在澳大利亚开发这类技术的法律风险的认识增加，特别是与使用开放网络上的数据相关的风险，我们可以预见到本地人才和投资的流失，而这些人才和投资本来可以从国内产业中扩展，创造澳大利亚的就业、投资和知识产权。

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