黑石集团出售Breit房产 为进军人工智能数据中心提供资金

站长之家(ChinaZ.com) 7月31日 消息:据FINANCIAL TIMES消息，黑石集团旗下价值 680 亿美元的旗舰房地产基金已经从世界上最大的房地产买家之一变成了一个大卖家，它正在筹集流动性，以满足赎回需求，并投资数十亿美元建设数据中心，以满足人工智能热潮的需求。

从 2021 年初到去年第三季度，黑石房地产收益信托（Breit）收购了约 600 亿美元的房地产，包括酒店、仓库和自助存储设施，根据《金融时报》对黑石证券文件的分析。这波交易包括将四家上市房地产投资信托私有化。

但自去年秋季以来，Breit没有进行任何大规模的收购，相反出售了超过 100 亿美元的资产，以实现对成功投资的收益，并提高流动性。

这些销售是以高于Breit在其资产负债表上持有的物业价值4%的价格进行的，并创造了约 25 亿美元的投资收益。它们帮助Breit自去年 11 月以来向投资者返还了超过 80 亿美元，当时该基金在投资者要求提取现金的浪潮中限制了赎回。

去年年底的大规模资产出售，如Breit以 28 亿美元出售了两家拉斯维加斯赌场49%的股份，为处理激增的赎回请求创造了流动性。

“Breit拥有约 100 亿美元的即时流动性，具有显著的财务灵活性，”黑石在一份发给《金融时报》的声明中说。上个月，投资者寻求从Breit赎回 38 亿美元，较 1 月份下降了30%。

近几个月的处置，如 80 亿美元出售德克萨斯州一家度假村和本月早些时候宣布的 22 亿美元出售一批自助存储物业，是黑石筹集现金为其所认为的“千载难逢”的机会做准备，即建设物业来应对人工智能热潮带来的计算需求增长。

黑石已经承诺花费超过 80 亿美元为几家大型科技公司建设新的数据中心，根据两位知情人士透露。

这项投资推动来自黑石对QTS房地产信托（QTS Realty Trust）的所有权，这是一家专注于数据中心的房地产信托，黑石于 2021 年中期以超过 100 亿美元收购了它。

黑石已经将为处理人工智能投资激增带来的数据需求而建造的物业作为其在 1 万亿美元资产集团中优先考虑的项目。

像微软、谷歌、Meta和亚马逊这样的大型科技公司将需要在未来几年投资约 1 万亿美元，以建立处理人工智能技术带来的飙升计算需求所需的数字基础设施，根据独立研究公司Dell’Oro Group。

黑石近年来花费了超过 10 亿美元，在美国五个州购买土地建造新的数据中心，根据两位知情人士透露。它还与当地大型公用事业公司签订了电力合同，以应对其计划建造的物业的大量能源需求。

黑石准备建造的数据中心的成本可能超过每个物业 10 亿美元，考虑到项目的规模和复杂性，这些消息人士说。

该集团对QTS的投资是由Breit（针对富裕投资者的房地产基金）、为大型机构设计的类似基金和其基础设施基金共同分担的。

自黑石收购QTS以来，其租赁空间增加了两倍，黑石正准备通过新投资再将其规模扩大一倍。据知情人士透露，QTS的估值已经飙升到约 200 亿美元，是黑石支付的两倍。

一些黑石高层认为，这项投资可能成为其单笔最赚钱的房地产投资。

“大型科技公司正处于一场人工智能军备竞赛之中，我们认为这将是数据中心未来增长的一次千载难逢的引擎，并正在地面上带来巨大的需求，”Breit最近对其投资者说。

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