Epic Games要求美国法院对苹果的一项裁决生效

站长之家（ChinaZ.com）7月28日 消息:Epic Games周四要求美国最高法院允许一个下级法院对苹果公司（AAPL.O）的裁决生效，这可能会迫使这家iPhone制造商改变其App Store的支付做法。

Epic是流行视频游戏“Fortnite”的制作商，它提交了一个请求，要求最高法院取消旧金山的第九巡回上诉法院7月17日的决定，该决定暂停了其支持对苹果的禁令的裁决。该决定给了苹果90天的时间在最高法院提起上诉。

在这个受到密切关注的案件中，Epic于2020年提起反垄断诉讼，挑战苹果的App Store做法。

第九巡回上诉法院在4月份维持了一位联邦法官2021年的命令，该命令可能要求苹果允许开发者提供指向App Store之外的支付选项的链接和按钮，并避免向苹果支付销售佣金。

审判法官认为，苹果通过禁止开发者将用户“引导”到其他支付方式，违反了加利福尼亚州的不正当竞争法，但也认为苹果的规则没有违反反垄断法。

在寻求暂停禁令生效，以便准备向最高法院提起上诉时，苹果告诉第九巡回上诉法院，审判法官犯了一个错误，禁止苹果对美国所有的应用程序开发者执行其规则，而不仅仅是Epic本身。

“在司法审查完成之前，苹果将被要求改变其商业模式以遵守禁令，”该公司告诉第九巡回上诉法院。“无可争议的证据表明，禁令将限制苹果保护用户免受欺诈、骗局、恶意软件、间谍软件和令人反感内容的能力。”

Epic周四告诉最高法院，第九巡回上诉法院暂停案件的标准“太过宽松”。

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