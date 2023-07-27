美国证券交易委员会提议对华尔街公司使用人工智能进行打击

站长之家(ChinaZ.com) 7月27日 消息:美国证券交易委员会（SEC）提议对华尔街公司使用人工智能进行打击

华尔街的最高监管机构正着手禁止投资公司以牺牲客户最佳利益为代价，利用人工智能（AI）来增加业务，这是联邦机构为该技术制定规则的首次尝试。

证券交易委员会周三投票提议对在线经纪公司（如罗宾汉）利用AI来诱导客户进行交易的方式进行新的限制。

这一努力源于该机构对 2021 年的“梗股”狂热进行的更广泛的审查。那一事件引起了监管者对投资平台采用的策略的警惕，这些策略使交易的体验更像游戏——使用色彩鲜艳的图形和其他行为提示来鼓励散户投资者进行更多和更冒险的交易，这些交易并不符合他们自己的最佳利益，但却为金融中间人带来了费用。

投资顾问已经面临着只能根据客户最佳利益做出建议的要求。该提议规则对在线平台的要求更进一步，将利益冲突的禁令扩展到包括使用个人数据试图引导其行为的功能。

“人工智能具有复杂性。但你有一个基本的、高层次的战略问题：你是只为投资者优化，还是也为机器人顾问经纪应用优化？”证券交易委员会主席加里·根斯勒说。“这是一个明显的冲突。”

该提议规则将要求投资公司识别并消除其使用AI可能产生的任何潜在利益冲突。并且，它们还将要求公司有书面的政策、程序和记录保存，以防止违规。

罗宾汉的首席经纪官史蒂夫·奎克说，证券交易委员会的提议将使个人投资股票变得更困难。

“证券交易委员会的提议将倒退时光，让美国金融市场回到旧的、手动的时代，当时散户投资者被迫通过电话或在分支机构与他们的经纪人或顾问互动，”他说。“这对任何人都不是最佳利益，尤其不是新一代的散户投资者。”

该机构的两名共和党委员也对提议表示批评，其中一名马克·乌耶达称其“惊人地广泛”和“完全没有必要”。他说，该提议的“监管模糊和相当大的合规挑战”可能会阻碍华尔街的创新，如果它被批准的话。

公众将有 60 天的时间在五名委员投票通过最终版本之前发表意见。

根斯勒最近一直在警告AI对金融稳定可能带来的危险。他在本月早些时候的一次演讲中说，该技术可能引入新的系统性风险，部分原因是促使从同一数据中获取信息的投资者进行“羊群效应”，从而导致市场不稳定的交易。

AI的承诺和危险已经成为今年华盛顿关注的主要问题，但对此事的政策制定却是断断续续的。联邦贸易委员会是最先进入这一领域的机构之一，它在本月早些时候对OpenAI发起了调查，检查这家ChatGPT机器人背后的公司是否违反了消费者保护法。

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