Alphabet 利润超出预期 将在谷歌改进后的 AI 搜索中引入广告

站长之家(ChinaZ.com) 7月26日消息:Alphabet 在周二公布的第二季度利润超出华尔街预期，谷歌母公司宣布其长期担任首席财务官的 Ruth Porat 将担任新职务，而公司将寻找新的财务主管。

Alphabet 的业绩得益于其云服务的稳定需求和广告的反弹。股价在盘后交易中上涨了 8%。在周二报告业绩后，竞争对手微软的股价略有下跌，而同样高度依赖广告销售的 Meta 平台的股价上涨了多达 2%。

Investing.com 的高级分析师 Thomas Monteiro 表示：「谷歌不仅交付了出色的每股收益，在 AI 狂热时期投资者质疑其是否能够跟上其他科技巨头的步伐时，还大幅超出预期。这强烈表明该巨头有可能迎来新的增长阶段。」

他补充说：「谷歌终于在备受争议的云领域巩固了自己的领先地位，现在有机会将扩张重心放在 AI 领域。」

Porat 于 2015 年被聘用，是硅谷最著名的女性高管之一，她见证了 Alphabet 的巨大增长。她将于 9 月 1 日成为首席投资官和总裁，并在寻找接任者的同时领导 2024 年规划。

Porat 曾在摩根士丹利担任财务主管。在她的新角色中，她将监督公司的所谓「其他投资」组合，该组合是用于更冒险的硬件和服务风险项目，同时帮助管理公司的全球投资。

作为 Alphabet 收入的重要组成部分，广告商在未经验证的平台上减少了宝贵的广告支出，这对谷歌母公司以及 Facebook 所有者 Meta 都有帮助。

但是，Alphabet 的第二季度业绩无疑会使投资者对广告商撤回更多广告担忧。在疫情期间，随着消费者回归实体零售，网络服务迅猛增长。

硅谷一直在讨论能够对用户查询给出冗长回答的生成性人工智能软件，并预测这将是大型科技公司的下一次飞跃。谷歌在 5 月的年度 I/O 开发者大会上推出了 AI 产品，并重新设计了其搜索引擎以包括生成性人工智能。

新的人工智能技术是有代价的：Porat 在电话会议上表示，Alphabet 第二季度资本支出的最大组成部分是服务器和人工智能计算方面的「有意义的投资」。

首席执行官 Sundar Pichai 告诉分析师，在谷歌改进后的搜索中将引入广告。Alphabet 正在测试哪种广告格式有效，并在其由 AI 驱动的搜索中放置广告的位置。

目前，80% 的广告商使用至少一个 AI 驱动的搜索产品，首席商务官 Philipp Schindler 在电话会议上表示。

公司计划将生成性人工智能技术整合到 Gmail、Google Photos 和其 Android 移动操作系统等其他产品中。生成性 AI 技术可以创建类似于人们制作的文本、图像和视频。

尽管如此，周二公布的业绩显示广告销售仍然是重中之重。作为最大的云服务提供商之一，Google Cloud 的营收增长了 28%，达到 81 亿美元，超过了预期的 77.5 亿美元，并且与第一季度的增长率大致相同。微软的 Azure 营收增长了 26%，超过了 Visible Alpha 的增长估计。

分析师和行业专家表示，他们预计云业务增长将在今年年底加快，而截至 6 月的季度将是宏观不确定性开始消除的谷底。

投资者预计在一年内，人工智能将成为云业务的主要增长驱动因素，微软的 Azure 居于领先地位，其次是亚马逊的 AWS 和 Google Cloud。

谷歌的 YouTube 视频服务部门的广告销售增长了 4.4%，达到 76.7 亿美元。

根据 Refinitiv 数据，Alphabet 第二季度净利润为每股 1.44 美元，而预期为每股 1.34 美元。本季度的收入为 746 亿美元，而预期为 728.2 亿美元。

（举报）