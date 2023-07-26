微软发布第四财季财报 人工智能推动其销售额创下历史新高

站长之家(ChinaZ.com) 7月26日消息:微软周二公布了多项指标有史以来最强劲的财务季度数据，人工智能给这家拥有 48 年历史的科技巨头带来了震动。

FactSet 的数据显示，截至 6 月 30 日的三个月内，该公司销售额为 562 亿美元，每股收益为 2.69 美元，超出了市场普遍预期的 555 亿美元收入和每股收益 2.55 美元。微软在最近一个季度打破了多项财务记录，其总销售额和净利润（201 亿美元）均创下历史新高，而每股收益则创下历史第二高。

总体而言，微软的营收在过去 12 个月中增长了 21%，而净利润则飙升了 8%；利润和销售额较上季度分别增长 10% 和 6%。推动这一增长的主要因素是其智能云领域的营业收入同比增长 21%，其中包括微软当前的大部分人工智能产品。

周二常规交易结束时，微软市值达到 2.6 万亿美元，成为全球第二大市值公司。由于投资者普遍相信微软将把人工智能炒作转化为利润，其估值今年飙升了约 8000 亿美元。

在本季度，继 11 月推出 ChatGPT 聊天机器人之后，微软与 OpenAI 建立了广泛的联盟，以利用人们对人工智能的新兴趣。微软推出了一款部分由 OpenAI 语言模型支持的聊天机器人，以帮助员工理解雇主的数据，并告诉开发人员，他们将能够构建人们可以通过 ChatGPT、Bing 搜索引擎的聊天机器人和其他工具访问的插件。

微软 CEO 纳德拉表示，微软的 Azure OpenAI 服务可供企业用来访问语言模型和其他开发工具，目前拥有超过 11,000 名客户，而 5 月份的客户数量为 4,500 多家。

微软首席财务官 Amy Hood 表示，随着微软进行投资以满足人工智能服务不断增长的需求，该公司应该会在 2024 财年下半年而不是上半年看到收入增加的影响。

她说：「即使需求强劲且处于领先地位，随着 Azure AI 的扩展以及我们的 Copilots 达到全面可用日期，我们的 AI 服务的增长也将是渐进的。」微软尚未透露其 Microsoft 365 生产力应用程序的 Copilot 助手何时可供任何客户购买。该公司上周表示，除了现有的 Microsoft 365 订阅之外，这些功能的费用为每人每月 30 美元。

Hood 表示，按固定汇率计算，第一财季微软 Azure 的增长率应为 25% 至 26%，其中 2 个百分点来自人工智能服务，而第四财季为 1 个百分点。

以 Kash Rangan 为首的高盛分析师在一份财报预览中写道，生成式人工智能对微软来说具有「巨大的收入潜力」，并将该股的目标股价从 350 美元上调至 400 美元。

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