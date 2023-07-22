AMD CEO 苏姿丰回应竞争：人工智能将会有很多赢家 解决方案不只有一种

站长之家(ChinaZ.com) 7月22日消息:AMD CEO 苏姿丰日前在采访时表示，AMD 对于台积电以外的其他代工厂持开放态度，该公司将「考虑其他制造能力」来生产 AMD 设计的芯片，以「确保 AMD 拥有最具弹性的供应链」。

苏姿丰承认，寻找合适的替代厂商并不容易，因为台积电一直在芯片制造行业占据主导地位，并拥有尖端技术。苏姿丰否认有关于 AMD 选择三星 4nm 工艺的报道。苏姿丰称：「MI 300 是全球最复杂的产品，如果没有得到台积电的帮助，我们根本无法做到这一点」。

苏姿丰表示：「事实上，包括美国和日本在内的世界各地正在加速制造业发展，我认为这是一件好事，我们希望利用不同地区的制造工厂来为我们提供一定的灵活性。」

AMD此前宣布了其最先进的人工智能图形处理器（GPU）MI300X 将于今年晚些时候开始向部分客户发货。根据分析师的说法，这一宣布对英伟达构成了最强有力的挑战，英伟达目前在 AI 芯片市场上占据了超过 80% 的市场份额。

苏姿丰还在采访中谈到了时下流行的生成式 AI，她认为：「使用 GPU 的人工智能领域有很大机会，因此我们大幅增加了资源，AI 现在是 AMD 的最高优先事项。」AMD 预计，在人工智能需求强劲的推动下，用于加速数据中心的半导体市场将在未来三四年增长 50% 左右，达到 1500 亿美元。

当被问及 AMD 与英伟达竞争的策略时，苏姿丰强调，在人工智能开发的某些领域，AMD 的技术和知识将比英伟达更具竞争力：「人工智能将会有很多赢家，解决方案不只有一种。在推理工作负载等领域，AMD 相信自己拥有『最强大的解决方案』。」

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