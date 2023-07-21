HiDream.ai创始人梅涛：做视觉生成模型比扎堆做 LLM 机会更大

站长之家（ChinaZ.com）7月21日 消息:近日， HiDream.ai创始人梅涛在接受AI科技评论采访时表示，做一家对标 MJ 和 SD 的公司，比扎堆做 LLM 机会更大。

据悉，梅涛曾在微软和京东工作多年，积累了丰富的技术和商业经验。他创办 HiDream.ai 的目标是在视觉基础模型领域超越国外的 Stable Diffusion 和 Midjourney，并实现全球市场的影响力。

梅涛坚持做基础模型的原因是，没有自己的模型就没有核心壁垒，而依赖开源或他人的模型则缺乏技术独立性。他对标 Midjourney 和 Stable Diffusion，认为在视觉生成模型领域还有很大的机会。目前 HiDream.ai 已经在开发一个生成式视觉多模态基础模型，旨在支持文生图、文生视频、图生视频以及文生3D 等功能。

梅涛强调数据对于大模型的重要性，他们已经积累了60亿的数据，且有自有数据集，相比于 Midjourney 等公司，他们并不落后。他们的产品将于七八月份发布，并首先面向设计师市场，提供高质量的视觉内容生成。

在讨论开源的问题上，梅涛认为开源对于技术公司来说是一个重要的参与方式，但也要考虑如何与开源社区共存和相互成长。他们计划将一些研究算法和与核心产品有差异的内容开源，为社区做出贡献。

总之，本文展示了 HiDream.ai 的创业经历和发展计划，以及梅涛对于视觉基础模型领域的发展机会的看法。他们对标国外公司，致力于打造一个具有全球影响力的创新型公司。

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