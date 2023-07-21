OpenAI、谷歌等美国七家AI公司承诺为 AI 内容加水印并开放第三方审查

站长之家(ChinaZ.com) 7月21日 消息:据路透社报道，美国政府今日宣布，多家顶尖人工智能公司自愿承诺采取措施，为其人工智能生成的内容添加水印，并开放第三方审查，以增强技术的安全性。这七家公司包括亚马逊、Anthropic、谷歌、Inflection、Meta、微软和 OpenAI，都同意加强系统的安全性和透明度，包括允许第三方专家对其模型进行审查。

美国政府在发给 TechRadar 的声明中表示：“正在开发新兴技术的公司有责任确保产品的安全。为了充分发挥人工智能的潜力，美国政府鼓励该行业坚持最高标准，以确保创新不会以牺牲美国人的权利和安全为代价。” 这七家公司首先承诺，在向公众发布人工智能系统之前，对其进行内部和外部安全测试，并与相关行业参与者、政府、学术界和公众分享信息，以帮助管理人工智能风险。

此外，这些公司还将加大网络安全投资和内部威胁控制力度，以保护其专有和未发布的模型权重，这对于人工智能数据模型的运行至关重要。他们还同意促进第三方调查并报告系统中的任何安全漏洞。 七家公司还将采取措施提高公众对其系统的信任，例如开发一种方法来让人们知道何时看到人工智能生成的内容，例如水印或其他措施。这些公司还将优先研究人工智能模型带来的社会风险，包括可能导致的种族歧视和其他形式的偏见，以及保护隐私。

需要注意的是，这些承诺都是自愿采取的措施，没有违反的惩罚措施，因此无法百分百确保严格执行。 新闻标题：美国顶尖人工智能企业承诺为 AI 内容加水印并开放第三方审查，提高技术安全性

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