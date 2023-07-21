澳大利亚DishBrain团队将AI与人类脑细胞结合 获得60万美元资助

站长之家（ChinaZ.com）7月21日 消息:澳大利亚的一支研究团队成功获得了国防部和国家情报办公室提供的60万美元资助，用于研究将人脑细胞与人工智能相结合。

这支由蒙纳士大学和皮质实验室领导的研究团队曾经成功创造出了 DishBrain—— 一种能够玩复古视频游戏《乒乓球》的人脑细胞。蒙纳士大学特纳大脑与心理健康研究所的副教授阿迪尔拉齐表示，他们的研究 “将人工智能和合成生物学领域融合在一起，以创建可编程的生物计算平台”。数十万个实验室培养的活体人脑细胞学会了不同的任务，例如玩《乒乓球》。多电极阵列利用电活动向细胞提供关于 “球拍” 何时击中 “球” 的反馈信息。

拉齐表示，该团队获得国家情报办公室和国防部国家安全科学技术中心的资助是因为需要一种能够 “终身学习” 的新型机器智能。他说，这种新技术能力最终可能超越目前纯硅硬件的性能。这样的研究成果将对规划、机器人、先进自动化、脑机接口和药物发现等多个领域产生重大影响，为澳大利亚带来重大的战略优势。

人脑善于终身学习，这是获得新技能、适应变化以及将现有知识应用于新任务所必需的能力，而人工智能却受到所谓的 “灾难性遗忘” 困扰。当人工智能开始新任务时，它会忘记之前任务的信息。DishBrain 研究旨在揭示持续学习背后的生物机制。

拉齐表示:“我们将利用这笔国家情报和安全发现研究的资金来开发更好的人工智能机器，以复制这些生物神经网络的学习能力。这将帮助我们扩大硬件和方法的容量，使其成为计算机模拟计算的可行替代品（使用模拟）。”

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