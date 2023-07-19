百度旗下集度汽车在苏州成立科技公司 含AI软件开发业务

根据天眼查App的数据显示，杭州最近成立了一家名为不同凡想网络科技有限公司的公司，该公司的法定代表人是郑彬炜。根据注册信息，不同凡想网络科技有限公司的注册资本为100万元人民币，经营范围包括计算机系统服务、信息技术咨询服务、信息系统集成服务、企业管理咨询、企业形象策划等。根据股权全景穿透图，可以看到该公司的全资持股方是北京喵斯拉网络科技有限公司后者则是B站关联公司上海幻电信息科技有限公司的全资子公司。