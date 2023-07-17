谷歌 Android Auto 版本 10 已发布：AI 语音助理 Google Assistant 采用全新界面设计

站长之家(ChinaZ.com) 7月17日消息:谷歌在 I/O 2022 上宣布对 Android Auto 进行重大重新设计。它的代号为「Coolwalk」，它改进了汽车的用户界面，以提供更大的信息娱乐显示屏，并引入了分屏模式，以及一系列其他改进。

在首次公告八个月后，经过两个月的测试，谷歌于 2023 年初开始向所有用户推出了新的 Android Auto 设计。此后，该公司在测试中发现了一些轻微的用户界面变化，但没有推出任何重大的更新。谷歌现在悄然发布了 Android Auto v10 版本，其中包含了 Google Assistant 的新用户界面。

版本号的大幅跃升让人期望最新版的 Android Auto 会带来一些新功能或改变。但事实并非如此。据 9to5Google 报道，Android Auto v10.0 只有一个主要变化：更新后的 Google Assistant 用户界面。然而，重设计是否与新版本相关尚不清楚，它也可能是谷歌从服务器端进行的推送。

至于这个新的「发光」外观，它类似于 Android 智能手机上语音助手的外观，带有一个底部发光的条。Google Assistant 首次在 2019 年 10 月的 Pixel 4 上采用了这种设计。在这个新外观之前，语音助手通常出现在 Android Auto 屏幕的顶部，有一个黑色的条和一个 Assistant 标志。

除了赋予它更现代的外观之外，Google Assistant 在 Android Auto 上的新外观似乎没有其他即时的改进。

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