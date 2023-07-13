谷歌更新Bard功能：支持简体中文对话 还可以朗读内容

站长之家（ChinaZ.com）7月13日 消息:Google 的 AI 聊天机器人Bard在最新的更新中增加了一些新功能和功能，包括支持40种新语言和能够说话的能力。

站长之家了解到，用户现在可以用阿拉伯语、中文、德语、印地语和西班牙语等近四十种语言与 AI 进行对话，并可以从更多地区使用该平台，如巴西和 “整个欧洲”。这意味着，大家可以可使用简繁中文与Bard进行交流。

Bard添加了新的方法来固定和重命名用户与 Bard 的对话。现在，当你开始对话时，将在侧边栏中看到用于固定、重命名和选取最近对话的选项。

在使用Bard 语音功能时，用户可以选择阅读或听 AI 生成的回答，这在用户想要听到40种新添加语言中单词的正确发音时将非常有帮助。

另外，用户还可以对 AI 的语气进行更丰富的控制，包括简单、长、短、专业或随意等五个选项。不过这些选项当前只适用于英语请求，但该公司正在努力将其扩展到更多的40种语言中。

该聊天机器人还具有一些新的多模态功能，可以通过提示字段解释插入对话中的图像。用户可以更快、更容易地获取关于图像内容的更多信息，或者生成基于图像的标题等内容。

此外，用户还可以将 Bard 生成的 Python 代码导出到 Replit，以及复制和共享与其他用户的对话。该聊天机器人还增加了固定对话和重命名对话的功能，以简化对话的组织和回顾过程。

整体来说，Bard AI 聊天机器人在语言能力、语音回应、控制选项和多模态功能等方面都有了显著的改进。

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