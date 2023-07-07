国外媒体公司G/O Media创新采用AI生成文章，却屡屡出错

站长之家（ChinaZ.com）7月7日 消息:G/O Media是一家拥有多个出版物的公司，最近在其旗下的Gizmodo和The A.V. Club上尝试使用人工智能（AI）工具生成文章。

然而，这些尝试很快就出现了一些尴尬的错误。例如，Gizmodo的第一篇由AI生成的文章在描述《星球大战》系列电影和电视剧的宇宙内部时间线时出现了错误。此外，The A.V. Club的一篇列表文章几乎没有任何文字或分析，似乎只是为了吸引搜索流量。

这些文章是如何分配、生成和是否经过人工编辑还不清楚。媒体公司使用AI工具生成内容并非新鲜事，从BuzzFeed到CNET，出版商们都利用AI工具来生产解释性文章、测验和列表等材料。他们声称机器不会取代人类作家，而是会让员工有更多时间从事更有雄心的项目。然而，这些AI生成的文章往往存在质量问题或明显错误。此前在CNET的AI生成文章中出现了多处错误，最终需要人类员工重新编辑这些文章。

媒体公司使用AI工具的做法遭到了作者、编辑和其他新闻工作者的反对，他们认为这种技术的引入缺乏透明度。BuzzFeed在宣布推出AI计划后不久就关闭了其屡获殊荣的新闻部门。CNET的员工最近组建了工会，表示员工需要参与决定如何使用AI工具。

Gizmodo的工会敦促读者不要点击由AI生成的文章，称这些文章的发布是“不道德和不可接受的”。媒体公司使用AI工具的问题在于生成的内容往往质量低下或明显错误。虽然AI工具可以节省员工的时间，但在质量控制和编辑过程方面仍存在问题。这一问题需要媒体公司认真对待，并与员工一起决定如何更好地利用AI工具。

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