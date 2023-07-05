报道称AI生成的书籍正大量涌入亚马逊Kindle

站长之家（ChinaZ.com）7月5日 消息:据报道，人工智能（AI）生成的图书据称正在大量涌入亚马逊Kindle。

据TechRadar报道，一些作者最近声称称，AI生成的图书在畅销书榜单上有了显著增长，其中许多书籍看起来毫无意义。

这是如何实现的呢?亚马逊Kindle拥有一项名为Direct Program的服务，许多真正的作者可以通过这个平台发布作品，而不依赖于大型出版商。注册过程简单，随着技术的进步，任何人都可以生成无数由人工智能撰写的书籍并将其上传到亚马逊的电子书商店进行销售。

TechRadar的报道引用了独立作者Caitlyn Lynch的一条推文，她表示在亚马逊的青少年和年轻成人当代言情电子书畅销榜前100名中，只有19本是真正的合法书籍，其余的都是毫无意义和无逻辑的，似乎是由人工智能生成的。

Motherload网站随后调查了平台上的几十本书，并发现人工智能生成的书籍已经从畅销榜单中下架，但仍然可以购买。

亚马逊对此采取了什么行动呢?据报道，Motherboard联系了亚马逊，亚马逊表示其有“明确的指南”，规定了哪些书籍可以上架销售。亚马逊补充说，他们会在收到关注时进行调查，以保护读者和作者的利益。

一位亚马逊发言人表示:“我们投入大量资源提供可信赖的购物体验，保护客户和作者免受滥用。我们制定了明确的内容准则，规定了哪些书籍可以上架销售，并在收到关注时迅速展开调查。”

在AI文本生成和图像生成工具（如ChatGPT和Midjourney）推出后，由人工智能生成和辅助的图书有所增加。据称，AI生成器通过从互联网上获取大量的视觉和文本内容来工作，其中一些内容并未经过创作者同意。

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