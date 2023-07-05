英国大学就如何应对生成式人工智能达成协议：承诺将道德使用 AI 纳入教学和评估中

站长之家(ChinaZ.com) 7月5日消息:一个由英国顶尖大学组成的联盟近日签署了一系列关于道德使用生成人工智能（AI）的指导原则，以应对学术界越来越普遍使用该技术的情况。

包括牛津大学、伦敦经济学院、剑桥大学和伦敦帝国理工学院在内的所有 24 所罗素集团大学的校长设计了五项指导原则 (pdf)，以推动人工智能在课堂和教学中的使用。

罗素集团成立于 1994 年，由二十四间英国的研究型大学所组成其性质类似于美洲大学协会。

这些准则试图在负责任使用技术和避免滥用之间取得平衡。这些大学同意支持学生和教职员工提高 AI 素养，使教职员工能够有效支持学生使用生成 AI 工具。大学还将调整教学和评估，纳入对生成 AI 的道德使用的考虑，并支持平等获取该技术，同时确保保持学术严谨性和诚信。最后一个原则是大学共同努力分享最佳实践，随着技术的发展而不断更新。

这些原则承认 AI 存在许多漏洞，包括剽窃、偏见、信息误解等问题，以及其基于低薪工人的构建。尽管如此，该协议表明了对该技术态度的转变。

四个月前，英国的各大大学曾警告不要在学生的作业中使用 OpenAI 的 ChatGPT，因为有关使用该聊天机器人作弊的指控在全国各地的大学中出现，认为难以辨识 AI 抄袭行为。

在 2023 年 3 月，包括一些罗素集团成员大学在内的几所大学完全禁止使用 AI，警告称发现学生在学习和评估中使用该技术将面临开除的风险。今年 4 月，一些罗素集团的大学表示将不再使用 Turnitin 这款声称以 98% 的准确率检测基于 AI 的抄袭的软件，因为可能会错误地指控学生作弊。

这些英国大学现在承诺将道德使用 AI 纳入教学和评估中，将其视为对学术诚信的「机遇而非威胁」。

这些大学发表的联合声明称：「生成 AI 的崛起可能对我们的教学、学习、评估和获取教育方式产生深远影响。我们的大学希望确保生成 AI 工具能够造福学生和教职员工。」

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