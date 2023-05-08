ChatGPT 的背后是由每小时挣 15 美元的外包员工提供训练

站长之家(ChinaZ.com) 5月8日消息:据 NBC NEWS 报道，Alexej Savreux 是一名 34 岁的工作人员，他在堪萨斯城从事了许多职业，包括制作快餐三明治、担任保管员、垃圾清运工和现场音响技术制作。

现在，他是一名人工智能训练师。作为一名 AI 合同工，他和其他许多人在背后默默地教导智能系统如何分析数据，生成令人惊叹的文本和图像，以提高 AI 的准确性。他标注照片，并预测应用程序下一个生成的文本。他们的收入为每小时 15 美元以上，没有任何福利。

这项工作的定义是其不稳定的、按需的性质，人们通过书面合同直接由公司或通过专门从事临时工作或外包的第三方供应商雇用。这份工作通常是匿名的，所有的功劳都归于科技初创公司的高管和研究人员。

Partnerhip on AI 在 2021 年的一份报告中警告说，将出现对所谓「数据扩充工作」的需求激增。它建议该行业致力于公平报酬和其他改进措施，并于去年发布了公司遵循的自愿性指南。

然而，AI 合同工的工作并没有在美国引发类似的运动，这是一个不会给 Savreux 带来名望或财富，但却是 AI 领域至关重要且通常被忽视的领域，其中新技术前沿看似魔法般的能力可能会掩盖合同工的劳动。

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