抖音启动暑期未成年人网络保护专项治理

站长之家（ChinaZ.com）7月5日 消息:今日，抖音宣布启动2023年暑期未成年人网络保护专项治理。将重点治理可能对未成年人造成不良导向的内容、以渲染“暑假很可怕”为代表的贩卖焦虑内容、利用AI换脸等人工智能技术制作及发布涉未成年人有害信息、网络欺凌等侵害未成年人权益问题、涉未成年人网络诈骗等内容和行为。

抖音将在暑期重点治理以下内容和行为:

一、可能对未成年人造成不良导向的内容

针对利用校园、家庭等场景虚构剧情，鼓噪师生和亲子矛盾对立，诱导吸烟、饮酒、纹身等可能对青少年造成不良导向的内容，抖音将从事前预防、事中监管、事后处置等环节严密监测、防范，深入挖掘清理，对相关内容进行拦截、下架等处罚，对相关账号进行梯度处罚，特别将加强以谐音词、变体字、表情符号等变异方式传播不良信息的识别和清理。

二、以渲染“暑假很可怕”为代表的贩卖焦虑内容

近期，部分作者结合暑期节点，发布“X年级的暑假最可怕”“暑假就别玩了，再不努力就来不及了”“六升七的暑假是分水岭”等内容制造教育焦虑、蹭炒教育热点卖书卖课。抖音将持续巡检、清理相关贩卖教育焦虑的内容，并对相关账号实施禁止投稿、限制电商带货权限等处罚，为青少年营造轻松愉快安全的假期环境。

三、利用人工智能技术制作及发布涉未成年人有害信息

新技术新应用也带来了新的风险，抖音此前已发布平台规范，要求发布者对人工智能生成内容进行显著标识，以帮助用户区分虚拟与现实。针对利用“AI换脸”“AI绘图”等技术生成涉未成年人低俗色情图片视频，利用AIGC等制作发布涉未成年人有害信息等问题，抖音将通过模型识别、人工审核等方式拦截、下架，并梯度处罚相关账号。

四、网络欺凌等侵害未成年人权益问题

抖音还将从严处置对未成年人实施侮辱谩骂、人肉搜索、恶意P图编造谣言等网络欺凌行为，严厉打击借“个性交友”“童星招募”等名义，诱骗或胁迫未成年人不当交友等行为，从视频、评论、群聊等多个场景提供全面保护。

五、涉未成年人网络诈骗问题

暑期也是青少年网络诈骗案件高发期。抖音将持续排查以售卖演唱会门票、提供免费游戏装备、参与盲盒抽取等名义诈骗未成年人，或诱骗未成年人提供社交账号、支付密码等高风险行为，根据识别模型前置拦截，定期巡查、处置涉诈信息和账号，保护未成年人财产安全和身心健康。

抖音表示，孩子在假期使用抖音时，如孩子与家长共用手机，请记得帮助开启青少年模式，该模式下，平台精选适龄内容，在使用时长、时段、功能等方面提供更多限制和保护。如孩子使用独立手机，家长可以通过“抖音-我-侧边栏-青少年守护中心-亲子守护”绑定孩子账号，并帮助开启青少年模式、设置单日使用时长，并可定期查看孩子的使用周报。

（举报）