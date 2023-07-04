美团无人机发布会明日召开 将推出全套无人机配送解决方案

站长之家（ChinaZ.com）7月4日 消息:美团宣布，将于7月5日13:30举行美团无人机发布会，展示一款重磅新品，同时推出完整的无人机配送解决方案。
这款无人机新品预计将在无人机配送领域带来创新和改变，为消费者提供更加高效、便捷的配送服务。
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站长之家（ChinaZ.com）7月4日 消息:美团宣布，将于7月5日13:30举行美团无人机发布会，展示一款重磅新品，同时推出完整的无人机配送解决方案。
这款无人机新品预计将在无人机配送领域带来创新和改变，为消费者提供更加高效、便捷的配送服务。
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《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案》对外发布。注：图文无关深圳美团低空物流科技有限公司系统架构师陈天健表示，深圳市出台的《行动方案》中将“低空经济”作为“城市AI”落地的重要场景，建设低空智能融合基础设施，将为城市低空领域有序开发，经济活力逐步释放提供有效的智能与基础设施支撑。公开资料显示，截至2022年底，美团无人机深圳试运行航线已在5个商圈落地，航线覆盖18个社区和写字楼，可为近2万户居民提供外卖配送服务，配送商品种类超过2万种，涵盖餐饮、美妆、快消、商超、电子产品等多种类型。
6月5日晚上，杭州市湖滨步行街上，一名女孩在逛街时突然被一架从空中坠落的无人机割伤了脸部。步行街上人流密集，有目击者说，女孩和朋友一起走着，无人机不知从哪里掉下来，直接砸到她的脸上，鲜血顿时流了出来。
虽然目前无人机技术已经相当成熟，各种避障功能基本完善，但难免有翻车”的时候，快速转动的螺旋桨如果接触人体还是会造成巨大伤害。日前，杭州一女孩在杭州湖滨步行街逛街时，突然被一架无人机刮伤脸，导致面部出血。大家飞无人机时一定要选择空旷无人的场地，并且在拍摄前提前了解所拍区域是否要提前报备，如果一定要在人多的地方拍摄，一定要注意飞行安全，电量不足时提前返航，避免误伤。
近400名知名专家共同签署的22字声明，令人们将目光再次聚焦AI可能带来的风险，有关“AI可能灭绝人类”的讨论更是甚嚣尘上。在这种氛围中，近来美国空军AI方面负责人的一句“AI杀死了操作员，因为这个人阻碍了它完成目标”，可想知，其影响力会有多大。但不切实际的炒作，分散了人们对问题的注意力。
6月9日，云南西双版纳州勐腊县，一头大象撞破铁门，闯入居民家中，看到饭菜大快朵颐。视频中可以看到，居民家里有两条小狗，看到大象准备撞破铁门的时候，奋力吠叫，想要赶走野象，但是无济于事，野象轻松破门入。至于关心护家的小狗，彭先生表示有点被吓到，但无大碍，大象进来后就躲起来了。
6月22日，端午节到来之际，在香港西九文化区艺术公园上演了一场别开生面的无人机表演，1200架无人机腾空而起，点亮香港端午节特别活动“紫荆花之夜”，以独特的视角展现了中国传统文化的魅力，让现场观众留下了深刻的印象。据悉，本次活动由香港特别行政区政府、中央政府驻港联络办指导，紫荆文化集团主办，无人机表演部分由无人机表演公司千机科技负责策划与执行。历时2个月的准备，千机科技不断打磨细节，调整设计画面，只为更加深刻的展现端午节的文化符号和精神寓意。本次的无人机表演主题围绕传统节日端午展开。分为两个篇章，传统篇
随着无人机领域的快速发展，如今的无人机早已不再是用来进行航拍，像应急救援、物资运送等，都能看到无人机的身影，另外，无人机表演也成了目前一大趋势。短视频博主李里晒出了一段无人机超燃大片，由1500架无人机组成的编队在深圳夜空上演飞龙在天”空中大片，配上灯光和音乐，十分震撼。无人机表演带来的视觉震撼的背后也相当不容易，每架无人机飞行轨迹和位置都要在表演前编好，随后进行算法编程，把想展现的图案依次进行模型计算，转换成无人机编队运动路径，再经过飞行测试、彩排等流程，最后才能正式表演。
快科技6月21日消息，日前顺丰旗下的大型无人机FH-98从陕西榆林榆阳马合起飞，航程100公里，历时40分钟，顺利降落在神木西沙机场。据了解，FH-98无人机翼展18.176米，机身长度12.688米，最大起飞重量5.25吨，航程1200公里。此次在榆林民用无人驾驶航空试验区实现的首次转场飞行，也是国内首次夜航，具有里程碑意义。据悉，榆林作为国家首批13个民用无人驾驶航空试验区之一，以支线物流运行为发展核心，开通了马合神木和马合靖边两条对飞航线，实现了国内最大物流无人机的超视距飞行，获取国内首张支线物流无人机试运行牌照，建成国内首个集
AI生成违法违规内容、AI换脸诈骗、AI错误信息诽谤、AI侵权……如何应对AIGC时代的内容安全风险？6月19日，腾讯云披露行业大模型方案进展，正式公布MaaS能力全景图，助力企业打造专属的行业大模型。腾讯安全在AIGC内容安全领域已有多个场景实践落地，为生产文生文、文生图、医疗级视频内容、长小说文本等类型内容的企业提供内容安全服务，护航生成式人工智能健康发展。
Unity距离建立自己的AI生态系统又近了一步。该公司推出了新工具和专门的市场，帮助游戏开发者利用人工智能技术。Unity解释说：「这是第一个也是唯一一个跨平台解决方案，可以将AI模型嵌入到实时3D引擎中，因此您可以构建一次并将模型嵌入到多个平台上运行，从移动到PC，再到Web，甚至到像任天堂Switch和索尼PlayStation这样的流行游戏主机。
iQOO Neo8 系列天玑9200+首发机型会是iQOO Neo8系列，大概率会是iQOO Neo8 Pro。天玑 9200+ 的 CPU 和 GPU 成绩都超过了高通骁龙 8 Gen 2 旗舰处理器，相比上一代天玑 9200 的 GPU 性能大幅提升。除了将搭载天玑 9200 + 处理器以外，iQOO Neo8 Pro 还将配备一块 1.5K 显示屏，采用 1/1.5 英寸 5000 万像素主摄，并配备了 16GB LPDDR5X + 512GB UFS 4.0。
核心频率不同，CPU型号不同天玑9200+和天玑 9000 都是联发科的5G旗舰级芯片，天玑9200+和天玑9000都是采用台积电4nm工艺制程。天玑9200+的CPU最高主频为3.3GHz，而天玑 9000 的CPU最高主频为3.2GHz。两款芯片都支持双模5G、WiFi 6E和蓝牙5. 2 等技术。
台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，安兔兔跑分超过了 136 万分天玑9200＋处理器，台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，包括 1 颗X3 超大核、 3 颗A715 大核和 4 颗A510 小核，全部支持 64 位应用，安兔兔跑分超过了 136 万分。首款搭载天玑9200＋处理器的手机为iQOO Neo8 和iQOO Neo8 Pro，核心配置：天玑9200＋＋LPDDR5X＋UFS3.1，Pro机型采用UFS4.0。
天玑9200+主频是3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同，跑分要比骁龙 8Gen 2高一点点天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。跑分数据，天玑 9200+ 在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。天玑9200+的安兔兔跑分大约为 136 万分，骁龙8Gen2 安兔兔跑分大约是128万分。
在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分联发科已经正式官宣，天玑9200+将于 5 月 10 日发布，这款处理器的 Geekbench v6 跑分已经出现。天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。 根据爆料的跑分数据，天玑9200+在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。 作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。
7天以上小米手环 8 搭载蓝牙 5.1，内置直流 3.87V 聚合物锂离子电池，型号为 M2239B1。上一代的小米手环 7 续航大约有9-15天左右。 小米手环 7 内置180mAh 电池。预计小米手环8的续航会比小米手环7续航略微提升一点。
2K+ 分辨率魅族 20 Pro 采用6.81英寸直屏，2K+ 分辨率、100% P3 广色域、120Hz LTPO 高刷、最高 1200 nit 全屏亮度、最低 2 nit 全屏亮度，同时支持防蓝光、DC 调光等功能一应俱全；魅族 20 Pro采用旗舰级性能配置，包括顶级处理器第二代骁龙 8、12GB 起步的 LPPDR5X 大内存、至高 512GB UFS4.0 极速闪存以及 36424 平方毫米的立体散热堆叠。
第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕魅族 20 Pro，内置第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，搭载了2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕，屏幕尺寸6. 81 英寸，支持120Hz自适应屏幕刷新率和1500Hz瞬时触控采样率，峰值亮度可达1800nit，屏幕还通过了SGS抗蓝光、抗频闪护眼认证；破晓灰、曙光银、朝阳金三种配色，整机厚7. 8 毫米，重 209 克；镜头模组由 5000 万像素人像镜头、 5000 万像素广角镜头、 5000 万像素超广角镜头组成，支持全像素对焦技术搭配dTOF辅助对焦，官方称将使对焦速度提升33%。魅族20 系列的主摄均支持SMA防抖，最高8K视频录制和夜景录像功能；5000mAh电池配80W快充，支持50W无线快充和无线反充功能；价格方面，12GB+128GB、12GB+256GB、12GB+512GB三种存储组合，售价 3999 起。
6. 55 英寸144Hz高刷屏，高通骁龙8 Gen2魅族 20标准版采用6. 55 英寸144Hz高刷屏，处理器是高通骁龙8 Gen2，LPDDR5X + UFS 4.0，内置4700mAh电池 + 67W快充，直角金属中框，机身重190g、厚7.9mm，支持超声波指纹、双扬声器、玻璃后盖、红外遥控、X轴线性马达，前置摄像头是3200 万镜头，后置 5000 万主摄 +1600 万超广角 +500 万景深三摄，提供先锋灰、定胜青、热爱粉、悦动黄四个颜色，售价方面，12GB+128GB售价 2999 元，12GB+256GB售价 3399 元，12GB+512GB售价 3799 元。
第二代骁龙7+处理器Redmi Note12 Turbo搭载的是高通第二代骁龙7+处理器，采用台积电4nm工艺，CPU采用1+3+ 4 架构设计，核心参数为1x2.91Ghz@X2 超大核、3x2.5GHz@A710 大核、4x1.8GHz@A510 小核，整体CPU性能提升约50%，Adreno GPU性能提升 2 倍，AI引擎性能提升 2 倍。第二代骁龙7+处理器安兔兔得分为 963968 分；Geekbench5 单核得分 1209 分，多核得分 3868 分；3D Mark Wild Life 得分为 7474 分。实际运行游戏方面，以《原神》为例，在极致画质 60 帧模式下运行一小时，基本接近满帧运行，平均帧率能够高达 58.8 帧。
6. 67 英寸OLED柔性直屏，分辨率2400 x 1080Redmi Note12 Turbo屏幕基本参数是：超细四窄边 OLED 柔性直屏 尺寸：6. 67 英寸 分辨率：2400 x 1080 全局激发亮度：1000nit* 对比度：5，000，000:1 调光级数： 16000 级 显示帧率：30 / 60 / 90 / 120Hz 触控采样率：全局 240Hz，支持1920Hz 高频 PWM 调光 | 12bit 色深 | DCI-P3 色域 | 阳光屏 | 护眼模式 | SGS低蓝光认证 | HDR10+ | Dolby Vision | Adaptive HDR | 优酷帧享。
第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸Redmi Note12Turbo，搭载第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸、分辨率2400×1080、支持120Hz高刷+1920Hz高频PWM调光、内置5000mAh电池+67W有线快充，厚7.9mm，重量181g，后置三摄分别是6400万 像素超清主摄+800万 像素超广角镜头+200万 像素微距镜头，前置1600万 像素高清人像相机!定价上，8GB+256GB入门版1999元，顶配16GB+1TB定价2799，首发到手2599元。
后置三摄，主摄 5000万像素，屏幕分辨率2496*2224华为Mate X3有「羽砂玻璃版:羽砂白、羽砂黑、羽砂紫」、「素皮版:晨曦金、青山黛」五款配色可选;覆盖昆仑玻璃;超轻薄折叠四曲设计，机身重量仅239g，厚度仅5.3mm， IPX8级抗水。屏幕拥有2496*2224超高分辨率和426ppi 超高像素密度。同样支持最高120Hz 自适应刷新率以及1440Hz PWM 调光。影像方面:搭载5000万像素超感知主摄，1300万像素超广角镜头，1200万像素潜望式长焦镜头。并配备10通道多谱传感器和激光对焦传感器，支持100倍变焦和5倍光学变焦。续航方面:配备4800mAh 大电池，支持50W 无线快充、66W 有线快充以及7.5W 无线反向快充。性能方面:与华为 P60系列一样搭载了骁龙8+ 处理器，配备了超冷跨轴石墨烯散热系统，导热面积提升了20%。价格:华为Mate X3:256GB:12999、512GB:13999;华为 Mate X3典藏版:1TB:15999
6. 67 英寸的OLED屏幕， 4800 万像素长焦镜头华为P60 系列在背部采用了矩阵型模组，官方称之为“凝光设计”，引入了“凝光贝母”工艺；华为P60 全系搭载了6. 67 英寸的OLED屏幕，拥有2700* 1220 刷新率，显示效果十分细腻，支持10. 7 亿色、1440Hz PWM调光。 同时支持全局色彩管理，支持莱茵专业色准双重认证；屏幕还支持LTPO动态高刷新率，支持1~120Hz自适应刷新率，还配备了昆仑玻璃面板，IP68 防尘抗水；相机方面，华为P60 Pro则进一步升级长焦镜头，配备了 4800 万像素RYYB的超聚光夜视长焦镜头，支持3. 5 倍光学变焦、OIS，拥有F2. 1 超大光圈；支持双向北斗卫星通信；5100 毫安时大电池+88W快充；首发搭载了全新的鸿蒙3.1，新增了AOD息屏显示功能。
6.67英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率华为P60 系列的屏幕搭载了骁龙8+ 4G处理器，6. 67 英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率，支持1440Hz PWM调光，拥有10. 7 亿色、全局P3 色域、HDR-P3|HDR Vivid显示效果；覆盖四曲昆仑玻璃，支持IP68 防水，是全球首款德国莱茵专业色准双重认证的手机；相机方面，华为P60 支持F1.4-4. 0 十档可变光圈，搭载大光圈高透光镜群和RYYB超感光传感器，支持了华为XD Fusion Pro质感引擎；支持双向北斗卫星消息；首发搭载鸿蒙3.1，支持AOD息屏显示；价格，华为P60 的128GB版 4488 元，256GB版本是 4988 元，512GB版本是 5988 元。
天玑9000处理器OPPO Pad2内置了天玑9000处理器，天玑9000CPU采用先进的1+3+ 4 三丛集旗舰架构1×Arm Cortex-X2 超大核 @3.05GHz，迸发惊人峰值性能，满足旗舰手机对高性能的需要;3×Arm Cortex-A710 大核 @2.85GHz，使重载应用和多任务的处理更加高效;4×Arm Cortex-A510 能效核心 @1.8GHz，以低功耗处理轻量级任务。安兔兔平台上，天玑9000的跑分是107万分，在Geekbench 5 中，搭载了天玑 9000的 Vivo X80 Pro 得分 1248 和 4191(单核和多核)。
天玑9000芯片，LPDDR5+UFS3.1，11.61英寸LCD屏幕，支持144Hz刷新率OPPO Pad2主要配置包括:11.61英寸7:5比例LCD显示屏，拥有2800×2200分辨率和500尼特亮度，支持144Hz五档刷新率智能调节，2048级亮度自适应智能调光并支持手写笔。OPPO Pad2基于联发科技天玑9000，辅以LPDDR5内存和UFS3.1存储，内置9510毫安时电池、67W有线快充、杜比四扬声器、1300万像素后置摄像头、800万像素前置摄像头和蓝牙5.3。软件方面，ColorOS13.1支持5G通信共享。可以自动共享手机的5G通信，从而直接上网、接打电话、同步手机验证码、拍照流转和应用接力。
5G双待双通（DSDS）、WiFi 6/6E、蓝牙5.3等骁龙7+ Gen2 采用了骁龙X62 5G调制解调器，在全球范围内支持多种频段和模式的5G网络连接。它还是首款在骁龙 7 系中实现了5G双待双通（DSDS）功能，在两张SIM卡都插入时可以同时使用两个不同运营商或不同网络制式（例如SA和NSA）的5G网络服务。除此之外，它还支持WiFi 6/6E和蓝牙5. 3 等无线技术。