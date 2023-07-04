美团无人机发布会明日召开 将推出全套无人机配送解决方案

Unity距离建立自己的AI生态系统又近了一步。该公司推出了新工具和专门的市场，帮助游戏开发者利用人工智能技术。Unity解释说：「这是第一个也是唯一一个跨平台解决方案，可以将AI模型嵌入到实时3D引擎中，因此您可以构建一次并将模型嵌入到多个平台上运行，从移动到PC，再到Web，甚至到像任天堂Switch和索尼PlayStation这样的流行游戏主机。