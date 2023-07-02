红魔电竞平板将发布：12英寸2.5K屏、10000mAh电池

红魔官方公布了红魔电竞屏版的核心，新机将采用满血版骁龙8Gen1处理器，在安兔兔的跑分达到了1371362分，这也是目前行业中跑分最高的平板产品。这款平板将搭载一块与京东方合作定制的12.1英寸2.5K大屏，有着600nit的峰值亮度，平板内置10000mAh巨无霸电池，支持80W闪充，堪比充电宝，仅需55分钟即可充满100%。红魔电竞平板将在7月5日与红魔8SPro一同发布。